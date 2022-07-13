快訊／為孩子感到不捨　陳時中宣布出戰北市長：台北值得更好

記者呂晏慈、陶本和、陳家祥／台北報導

民進黨中執會今（13日）正式提名衛福部長陳時中參選台北市長，陳時中下午在提名記者會表示，台北市是國家首都，擁有最多資源，但是這幾年施政滿意度不盡理想，因為台北市值得更好，他要讓台北市成為耀眼的世界城市，「我們要提出我們的方向感，讓台北市民讓我們一樣有感覺！讓台北能夠更好！讓雙北能夠共好！」

▲民進黨今天徵召陳時中參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

身兼黨主席的總統蔡英文今天在「雙北雙箭頭，攜手向前走」雙北市長提名記者會表示，他知道陳時中已經兩年多沒有好好休息了，但是防疫需要指揮官，市政也需要指揮官，帶領台北市政的指揮官，必須冷靜沈穩，能夠因應各項挑戰，以陳時中在防疫、社會安全照顧網的表現，一定能夠讓台北更好。

陳時中致詞時表示，經過900天的疫情，他在記者會從來沒有看稿，但是今天記者會太重要，一定要照稿來說，非常感謝總統和全體中執會同志徵召他參選台北市長，「這是我畢生的榮幸」，台北市是國家首都，擁有最多資源，但是這幾年施政滿意度不盡理想，因為台北市值得更好。

陳時中說，他不是要指責任何人，他只是為台北市的孩子感到「不捨」，也藉由參選機會，為大家付出更多，讓大家能夠共榮。他說，台北市與東京、曼谷等鄰近城市比較，總覺得差了一步，大家總是在問，那台北呢？台北市不是值得我們多做一些，讓它更好，不過他要講的不是「不」而是「要」，雙北要做出什麼才能讓世界看到台灣的好？

陳時中說，首都市長要做一名稱職協調者，讓區域共好，「我相信我跟佳龍一起來做，更能夠把事情做好！」他也說，週六選對會建議徵召以來，收到很多支持者的鼓勵，但他知道民意如流水，必須爭取更多選民的認同，「我們要提出我們的方向感，讓台北市民讓我們一樣有感覺！讓台北能夠更好！讓雙北能夠共好！現在責任來了，我就要全力以赴，不只要贏，還要讓台北市更好！」

▼蔡英文（右）、陳時中（中）、林佳龍（左）今天一同出席提名記者會。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）





陳時中致詞全文如下：

經過九百天的疫情，其實我在記者會從來沒看稿，但今天這事情太重要，我還是照著稿說。

非常感謝蔡英文主席與中執會同志的肯定，徵召我參加台北市長選舉，台北市為國家的首都，擁有最大的資源，這幾年的滿意度總是不盡理想，我為台北不捨，因為台北值得更好。

我說台北停滯，我要澄清，沒有指責任何人，我是不捨，我看到有些機會讓台北可以更好卻錯失了，我不捨之心油然而生，希望大家能夠得到共好、共榮

台灣的GDP成長、經濟也成長，但台北跟鄰近的城市來比較，城市市民並沒有城市光榮感，台北呢？我們是否能夠為台北多做一些、讓她更好！當世界看到台灣，也會看到台北，所以要做出改變，我們要一起努力，我們不是只靠嘴巴，要來做，要做出甚麼，才對得起台北、台灣。

我認為，一個首都市長，不只要讓台北好，也要當區域發展的火車頭，首都市長要做好的協調者，跟中央合作，並與周邊共好，首都的格局才能實現，為了達成這個夢想，我與佳龍一起來做，我們過往就很多聯繫，例如邊境管理，我們有充分的合作，週六選對會宣布徵召以來，受到廣大的支持，但我知道民意如流水、聲量僅一時，讓我們努力，把聲量化為選票，讓台北能夠更好

現在責任來了，我就一定全力以赴，台北市值得更好，我有理念也有協調力，對自己家園更有熱情，我會讓台北成為首都圈的領頭羊、成為耀眼的城市。