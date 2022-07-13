直擊／昔「競爭對手」化解心結　林佳龍、陳時中雙手「扲牢牢」

▲陳時中（左）及林佳龍（右）雙手緊握，互相加油打氣。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會今（13日）正式提名衛福部長陳時中參選台北市長，無任所大使林佳龍出戰新北市，不過，因為林佳龍曾積極爭取台北市長提名，外界也特別關注「昔日競爭對手」今天在提名記者會的互動。《ETtoday東森新媒體》現場直擊，記者會最後合影階段，媒體記者一直鼓吹兩人「抱一下」、「用自拍的感覺（拍照）」，但是兩人僅緊緊握著對方的雙手，隨即笑著離開會議室。

民進黨今天下午舉行「雙北雙箭頭，攜手向前走」台北、新北市長提名記者會，有媒體關注，林佳龍會中特別拍拍陳時中的手臂，是否代表兩人的「心結」已經解開了？或者在拍手臂的時候，心頭有揪了一下？對此，林佳龍大方回應說，其實剛剛在等待記者會開始前，兩人就已經「擁抱又自拍」，待會要把自拍相片傳給陳時中，「我們只有團結，沒有心結！」

陳時中也在受訪時稱讚林佳龍說，會前林佳龍跟他分享，雙北市有52座橋是相通的，由此可以看出林對市政的了解非常的深，兩人有相當多合作的機會，未來對於雙北的交通、住宅、食衣住行政策都會有很多的連結，推動北北基桃區域治理，相信兩人的合作，一定會讓世界看到台灣、看到美好的雙北。