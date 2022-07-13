轟陳時中「自由業」說　蔣萬安：領納稅錢卻羞辱政務官的責任心

▲蔣萬安13日出席台大政治營「大講者演講」。（圖／蔣萬安競辦提供）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨準台北市長參選人陳時中面對「落跑」質疑，說出政務官體系是自由業，隨時可以走而挨批，12日則改口是指在擔任牙醫時是自由業。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安13日批評，陳時中領納稅人的錢，卻認為自己是自由業，這完全羞辱政務官責任心、玷汙神聖防疫工作。

蔣萬安也說，疫情還沒結束，不管是變異株進入社區、各國專家預估秋冬疫情再起，加上今年疫情爆發以來，很多缺失讓民眾不滿，陳時中身為衛福部長、防疫指揮官，應該堅守崗位，把疫情工作做好。

對於最新民調顯示，自己的民調看好度第一，卻在支持度上輸給陳時中，蔣萬安表示，他的態度是把民調做為參考，他最大目標是一步一腳印爭取最多市民認同，會按照自己既有的步調跟節奏，來積極走訪，讓自己成為民眾最好的選擇。

而民眾黨選戰小組召集人蔡壁如說，藍綠都自稱3至4成基本盤，但前立委姚文智上次代表民進黨參選台北市長只有17％得票率，認為台北市副市長黃珊珊這次不會被棄保，且是三強鼎立一事，蔣萬安認為，大家當然有很多分析，但對候選人來講，就是極力爭取市民認同，提出擘劃未來北市政願景，讓自己成為大家心中第一選擇，就不擔心被棄保。

至於新北市長侯友宜昨鬆口願挑戰連任，未來如何跟侯合作？蔣萬安說，不只雙北，未來北北基桃都是整體共同生活區，相關政策也是連動，所以在市政規劃、區域治理方面，都會坐下來好好溝通，提出整體的市政願景。