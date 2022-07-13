他曝林智堅競選口號抄襲李眉蓁　轟「氣度跟創意都不如她」

▲凌濤質疑林智堅英文競選口號抄襲李眉蓁。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲風波持續延燒，國民黨桃園市議員參選人凌濤13日在臉書發文質疑，林智堅不僅論文抄襲，連英文競選口號「Keep Going！」也要抄襲國民黨高雄市議員李眉蓁競選高雄市長的口號，諷刺他「氣度跟創意都不如李眉蓁。」

國民黨桃園市議員參選人凌濤指出，有媒體披露，林智堅英文競選口號，竟然100%抄襲李眉蓁之前競選高雄市長時的口號，兩方都打出「Keep Going」一詞，相當雷同。

此外，凌濤也回憶，先前李眉蓁競選高雄市長時也深陷論文案，但她三天就對外道歉並退回論文，並勇敢表示會努力把碩士學位再讀回來。相比之下，林智堅面對兩篇論文抄襲案，至今超過一週，仍不致歉也不對外退回學位，不禁讓他怒轟林智堅「氣度跟創意都不如李眉蓁。」

凌濤表示，民進黨前立委余宛如12日諷刺國民黨提名依據，「我才想問，鄭文燦市長背書林智堅前，難道沒有聽聞林兩本論文都有問題嗎？如此抄襲，要如何面對所有市民朋友？怎麼會有膽看輕桃園？」凌濤更強調，「桃園是國門，檢驗市政之前，市長參選人的適格跟品格是第一步，也是最基本該要求的部分。」

▲林智堅與李眉蓁都打出「Keep Going」一詞，相當雷同。