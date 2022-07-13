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安倍「最後的演講」勉勵畢業生　日網友全看哭：明天我會再努力的

記者董美琪／綜合報導

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，全國瀰漫哀傷氣氛，一段安倍晉三今年到近畿大學演講的影片，連日來引起網友關注。影片中，安倍談到自己的政治生涯曾歷經挫折及重拾彈鋼琴的努力過程，藉此勉勵台下畢業生。不少日本網友邊哭邊看，紛紛難過地直呼「忍不住哭了，就像是安倍對年輕人最後的叮嚀」、「明天開始我會再次努力的……謝謝你，安倍先生」。

▲▼安倍演講勉勵學生，日網友全看到哭。（圖／翻攝自YouTube／KINDAI UNIVERSITY）

▲安倍演講勉勵學生。（圖／翻攝自YouTube／KINDAI UNIVERSITY，下同）

安倍晉三今年3月19日到近畿大學畢業典禮上，向約4000名畢業生發表演說，演說題目為「重要的是從失敗中站起來」，他談到自己小學在媽媽要求及鼓勵下學鋼琴，不過後來父親卻覺得他沒彈琴的天份，因此中斷練琴，自此也再也沒碰過鋼琴，60年後，為了去年311大地震10週年，他重拾鋼琴，練習彈奏賑災歌曲《花正在開》，「我平常工作繁忙，但每天晚上下班後不斷練習」最後終於練成。

▲▼安倍演講勉勵學生，日網友全看到哭。（圖／翻攝自YouTube／KINDAI UNIVERSITY）

談到自己的政治生涯，安倍表示，2007年因政治經驗能力不足，加上潰瘍性大腸炎舊疾困擾，讓他只當了短短一年的首相就辭職，他第一次的內閣總辭遭到許多人批評是他的責任，「我政治家的自信也因此被摧毀，當時很多人說安倍晉三的政治生涯結束了」，雖然當時有新藥治療他的疾病，但他的自信沒有因此跟著好起來。

之後看到地震受災民眾拼命努力重建家園，促使他決心振興經濟來幫助災民，最後安倍終於重新拿回政權，「我沒有特別強或是有特別傑出的能力，但就因為一個重點，我不放棄。」

▲▼安倍演講勉勵學生，日網友全看到哭。（圖／翻攝自YouTube／KINDAI UNIVERSITY）

「如果你一直想著不可能，你就無法前進。方法無限多，可能性跟海一樣無盡。如果你覺得你可以做得到，就可以接近目標。」安倍向底下學生喊話，不放棄是很重要的，對自己能力有信心也很重要。

安倍表示第一次執政失敗經驗，也讓他日後反覆檢討，重新振作再出發「你們將來可能會不斷地失敗、失敗再失敗，最重要的是要從失敗中站起來，從錯誤中學習，你將會變得更好」、「如果失敗了，站起來」。

▲▼安倍演講勉勵學生，日網友全看到哭。（圖／翻攝自YouTube／KINDAI UNIVERSITY）

影片近日因安倍驟逝引起網友關注，點閱觀看數已破百萬次，留言3000多則，許多日本網友難過得眼淚直流，並到影片下方留言，「看過這個影片的人，應該能把安倍的話牢記在心」、「安倍死後我才知道他的偉大，作為一個日本人，我止不住淚水，非常感謝您，安倍先生。安倍先生的話將繼續活在日本人民的心中」、「謝謝您留下了很多重要的東西」、「真的覺得我要再次努力」、「如果沒有安倍先生，東京奧運會就無法舉辦。如果可能的話，我希望他再次成為首相。日本失去了一位偉人，我不認為有多少人死了，仍然對世界產生影響，我真誠地為您的靈魂祈禱」。

還有人說，「在沒有手稿的情況下，發表如此勵志的演講，令人驚嘆」、「我認為他的說話方式具有吸引力和安撫人們的力量」、「因為我從未放棄。這句話讓我深深感動，看了這個影片後，我想我會一次又一次地站起來」、「請從天上看守日本」、「我會記住安倍晉三的話，不放棄很重要、即使失敗也要站起來很重要」、「他是提升日本國際地位並在各個領域再次向前邁進的首相」、「希望您在媒體上發表這個演講，真的」。

另外也有許多學生來留言，其中一位女高中生寫下這段話，「我昨天看到了這個影片，2天播放了很多次。我是一名高中生，我對這件事很難過無法停止哭泣。當我有困難時，會回來看這個影片的。我永遠不會放棄，直到最後。再站起來。安倍先生感謝您長期以來的辛勤工作，我為您靈魂祈禱」。

▲▼安倍演講勉勵學生，日網友全看到哭。（圖／翻攝自YouTube／KINDAI UNIVERSITY）

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