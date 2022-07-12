變態日本自衛隊！女兵被15男包圍　揉胸蹭下體性侵稱「格鬥訓練」

圖文／鏡週刊

日本自衛隊又爆出性醜聞，一名退役女自衛隊員、22歲五之井里奈近日透過社群平台爆料，詳述自己在部隊裡多次遭到性騷、性侵的狀況。但更讓她心灰意冷的是，這些伸出狼爪的男軍官們，最終都無法受到制裁或懲罰。

據日本《現代商業》周刊報導，五之井里奈在今年6月辦理退役，但她表示離開自衛隊的主因，是因為過去遭受太多性騷性侵的狀況，讓她決定離開，但現在也決定以實名舉報這些惡行惡狀。

五之井里奈是在2020年4月進入陸上自衛隊東北部隊，隸屬野戰特科的火力戰鬥部隊。進入部隊的五之井，原本對戰鬥訓練充滿期待，卻沒想到是一次又一次的性侵。五之井就指出，有次進行野外訓練，但她所接受到的「訓練」，卻是被多人揉胸、觸摸下半身等性騷行為。

就在去年8月，五之井遭受到更誇張的性暴力。事發當天晚上，五之井被上司以「業務命令」叫到一處地點，該地點其實是自衛隊員們正在舉辦飲酒歡樂會，大家在屋內吃喝玩樂，現場共有15名男性隊員。隨後一名上司一聲令下，幾名下屬就上前「壓制」五之井，據五之井描述，當時她的脖子被控制，臉部朝上。

接下來，五之井的下體就硬生生被扳開，隨後就有男性隊員開始發出淫穢的聲音，至少有3名男隊員對她磨蹭下體。現場15名男隊員，眼睜睜看著五之井被性侵的狀況，但沒有人出手制止，更聽到位階較高的軍官發出笑聲，事後長官還對五之井辯解稱「這是格鬥訓練」。

五之井後來向警務單位投訴性侵事件，後來案件走入司法途徑，但地檢署檢察官卻因「證據不足」、「沒有目擊者」等理由，對被告給予不起訴處分。五之井也說，她後來受到上級威脅，最後決定在6月離開自衛隊，並利用社群媒體公開這些驚人的內幕。許多網友看到五之井的爆料，都相當佩服她的勇氣，紛紛給她加油打氣，而自衛隊目前僅回應「一切仍在調查階段中」。