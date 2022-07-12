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安倍晉三遭槍擊　犯嫌移動到開槍中間竟有9秒

▲▼安倍晉三遭41歲山上徹也槍擊身亡。（圖／路透）

▲槍擊安倍晉三的犯嫌山上徹也。（圖／路透） 

文／中央社

日本前首相安倍晉三8日在奈良遭槍擊身亡。據報告，犯嫌山上徹也從人行道走向車道，來到距離安倍7公尺的距離第一次開槍，中間足足有9秒，顯示警方對於可疑人士的應變不足。

安倍晉三8日到奈良市為自民黨參議員候選人佐藤啓站台時，遭槍手持改造槍枝槍殺身亡。日本警察廳表示，包括警察廳參與的方式等在內的維安警備有問題。

日本放送協會（NHK）報導，根據警方說法，安倍晉三開始演說時，山上徹也原本站在他斜後方的人行道上。

山上徹也之後從人行道走到車道上，來到距離安倍7公尺的位置，開了第一槍。而從他走動到第一次開槍，中間過了9.1秒。

▲▼ 槍手山上徹也埋伏安倍背後 。（圖／翻攝自推特）

▲槍手山上徹也埋伏安倍背後，調查報告顯示移動到開槍的時間長達9秒 。（圖／翻攝自推特）

接下來2.6秒，山下徹也又向前走動了2公尺，來到距離安倍5公尺的位置，第二次開槍。

報導指出，從山上掏出改造槍枝，到他開槍的這段期間，警方應該有時間可以對從車道上接近安倍的可疑人士產生懷疑，進而制止他。

但根據警方，當時負責維安的多名警官都說，「直到聽到第一聲槍響，才知道現場出現可疑人士」。而且維安人員第一時間沒有讓安倍採取低姿態的躲避姿勢，相關應變也出現問題。

警察廳今天表示，已經針對當天的警備問題組成檢討小組，將於8月中發布調查報告。

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