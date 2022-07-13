老爺爺顫抖淚送木雕、2500人湧入　日台交流協會：安倍一定很感動

▲日台交流協會開放弔唁安倍第2天湧入2500人。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會，下同）



記者董美琪／綜合報導

日台交流協會12日晚間表示，日本前首相安倍晉三開放弔唁的第2天，約有2500名民眾前來弔問，2天下來已經累積超過4000人。其中，最令在場工作人員印象深刻的是，一位爺爺含淚用顫抖雙手將親自刻的木雕獻給安倍。

日台交流協會位在北市松山區慶城街，自週一開放弔問簽名後，人潮從未間斷過。日台交流協會指出，在東京增上寺肅穆舉行安倍前首相喪禮的日子，台灣民眾也無時差零距離悼念，相對此相當感謝，第2天有高達2500人前來弔問。

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現場讓協會人員們印象深刻的除了有小朋友留下可愛的黏土作品，以及各式信函，還有一位淌著淚水用顫抖的雙手，將親手刻鑿的紀念木雕獻給安倍前首相的爺爺。

日台交流協會指出，由於留言牆上已被大家寫滿祈福文字，目前大家貼便條貼以傳遞心意，包括中日英文，甚至還有台語字條，另外也有肖像畫、祈福的紙鶴等等，「不論何種呈現方式，每一份心意我們都以最深的感謝確實收下了。相信安倍前首相在天之靈，看到來自台灣源源不絕的支持與慰問也一定非常感動。」

弔唁日本前首相安倍晉三的場所：

【台北事務所】

►日本台灣交流協會台北事務所地下一樓大廳（台北市慶城街28號B1）

►後續開放時間

7/13(三)至7/17(日)10:00～17:00

【高雄事務所】

►日本台灣交流協會高雄事務所（高雄市苓雅區和平一路87號9F 南和和平大樓）

►後續開放時間

７/13(三)10:00～17:00