　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老爺爺顫抖淚送木雕、2500人湧入　日台交流協會：安倍一定很感動

▲▼日台交流協會開放弔唁安倍第2天湧入2500人。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

▲日台交流協會開放弔唁安倍第2天湧入2500人。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會，下同）

記者董美琪／綜合報導

日台交流協會12日晚間表示，日本前首相安倍晉三開放弔唁的第2天，約有2500名民眾前來弔問，2天下來已經累積超過4000人。其中，最令在場工作人員印象深刻的是，一位爺爺含淚用顫抖雙手將親自刻的木雕獻給安倍。

日台交流協會位在北市松山區慶城街，自週一開放弔問簽名後，人潮從未間斷過。日台交流協會指出，在東京增上寺肅穆舉行安倍前首相喪禮的日子，台灣民眾也無時差零距離悼念，相對此相當感謝，第2天有高達2500人前來弔問。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現場讓協會人員們印象深刻的除了有小朋友留下可愛的黏土作品，以及各式信函，還有一位淌著淚水用顫抖的雙手，將親手刻鑿的紀念木雕獻給安倍前首相的爺爺。

▲▼日台交流協會開放弔唁安倍第2天湧入2500人。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

日台交流協會指出，由於留言牆上已被大家寫滿祈福文字，目前大家貼便條貼以傳遞心意，包括中日英文，甚至還有台語字條，另外也有肖像畫、祈福的紙鶴等等，「不論何種呈現方式，每一份心意我們都以最深的感謝確實收下了。相信安倍前首相在天之靈，看到來自台灣源源不絕的支持與慰問也一定非常感動。」

▲▼日台交流協會開放弔唁安倍第2天湧入2500人。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

弔唁日本前首相安倍晉三的場所：

【台北事務所】

►日本台灣交流協會台北事務所地下一樓大廳（台北市慶城街28號B1）
►後續開放時間
7/13(三)至7/17(日)10:00～17:00

【高雄事務所】

►日本台灣交流協會高雄事務所（高雄市苓雅區和平一路87號9F 南和和平大樓）
►後續開放時間
７/13(三)10:00～17:00

►墾丁夏都沙灘酒店住宿下殺5.6折！夏日旅行衝一波

ET快訊
小蘭嶼「火燒島」畫面曝！目擊者傻眼：火光越來越大
20年沒吹冷氣！內行靠1神物：又涼又助眠
快訊／國安基金護台股！　護盤機制將啟動

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

比基尼正妹墾丁釣魚！萬人朝聖緊盯30秒：魚在哪

彰化確診男童「痛到敲頭」！腦瘤開刀等奇蹟　3.5萬人集氣加油

老爺爺顫抖淚送木雕、2500人湧入　日台交流協會：安倍一定很感動

「超級月亮」14日凌晨登場！最佳觀賞時段曝　年度大潮來了

誰是間諜抓出「非英文母語者」　2台灣人臥底努力說謊求生存

徵信社正妹搭訕員「勾引小王」　終結人妻外遇！結果自己也淪陷

看電視被罵「破格」…人妻怒吼：家事煮飯都我做　放大絕反擊婆婆

鹽酥雞攤月休27天…遭他製表紀錄　網笑翻「老闆做身體健康的」

騎士逆向10公尺遭取締！反控警察「跨區執法」　公審文逆風被罵翻

前最高法院院長林明德過世　推動司法預算獨立、享耆壽92歲

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

比基尼正妹墾丁釣魚！萬人朝聖緊盯30秒：魚在哪

彰化確診男童「痛到敲頭」！腦瘤開刀等奇蹟　3.5萬人集氣加油

老爺爺顫抖淚送木雕、2500人湧入　日台交流協會：安倍一定很感動

「超級月亮」14日凌晨登場！最佳觀賞時段曝　年度大潮來了

誰是間諜抓出「非英文母語者」　2台灣人臥底努力說謊求生存

徵信社正妹搭訕員「勾引小王」　終結人妻外遇！結果自己也淪陷

看電視被罵「破格」…人妻怒吼：家事煮飯都我做　放大絕反擊婆婆

鹽酥雞攤月休27天…遭他製表紀錄　網笑翻「老闆做身體健康的」

騎士逆向10公尺遭取締！反控警察「跨區執法」　公審文逆風被罵翻

前最高法院院長林明德過世　推動司法預算獨立、享耆壽92歲

遊客玩橡皮艇狂飆嗨翻！下秒遭「水上摩托車撞飛」慘死　驚悚影曝

比基尼正妹墾丁釣魚！萬人朝聖緊盯30秒：魚在哪

快訊／美哭！NASA公布　韋伯太空望遠鏡首批星系團全彩照

彰化確診男童「痛到敲頭」！腦瘤開刀等奇蹟　3.5萬人集氣加油

老爺爺顫抖淚送木雕、2500人湧入　日台交流協會：安倍一定很感動

「超級月亮」14日凌晨登場！最佳觀賞時段曝　年度大潮來了

誰是間諜抓出「非英文母語者」　2台灣人臥底努力說謊求生存

服飾店2女互毆！短裙妹「沒穿內褲」被揍到噴屎　下體一片褐色噁翻

克羅埃西亞將成第20個歐元國　歐盟批准2023年加入！

減少碳排減緩全球暖化　台灣人既關心又漠視

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

生活熱門新聞

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事」：很開放

去台南拜到陰廟！她回家估狗嚇傻：消失了

和尪吵架！她怒戰2前男友：又不是第一次了

不是孤僻！「單純討厭社交」星座名單曝光

「烏窺涼涼」她傻看3次求翻譯！網嘆：年輕人要加強

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

33歲單身女開擇偶4條件！網見「這1點」全罵翻

「與好哥們單獨過夜」女友曝1身分：不可能啪啪

臉狂長水泡…看診羞吐「同學得性病」

第2例猴痘！30多歲男「左睪丸腫脹、發燒腹瀉」

外送員逆向遇警車！神反應跳車求生笑瘋網

「國民飲料漲價」他從小喝到大崩潰！網戰翻了

什麼東西比以前便宜？　眾全「喊2字」送陳時中

攤月休27天遭他製表紀錄　網笑翻

更多熱門

相關新聞

安倍晉三遭槍擊　犯嫌移動到開槍中間竟有9秒

安倍晉三遭槍擊　犯嫌移動到開槍中間竟有9秒

日本前首相安倍晉三8日在奈良遭槍擊身亡。據報告，犯嫌山上徹也從人行道走向車道，來到距離安倍7公尺的距離第一次開槍，中間足足有9秒，顯示警方對於可疑人士的應變不足。

安倍晉三遭槍殺　與父親同在67歲遇死劫

安倍晉三遭槍殺　與父親同在67歲遇死劫

安倍晉三翻轉字變「心是台灣」　日本人輸出致意

安倍晉三翻轉字變「心是台灣」　日本人輸出致意

央行悼念安倍晉三！　發文細數3大政績、未完心願

央行悼念安倍晉三！　發文細數3大政績、未完心願

黃偉哲前往高雄日台協會悼念安倍晉三

黃偉哲前往高雄日台協會悼念安倍晉三

關鍵字：

日台交流協會安倍晉三

讀者迴響

熱門新聞

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事」：很開放

「大哥！他死了啦」獨居男陳屍床上

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

去台南拜到陰廟！她回家估狗嚇傻：消失了

陸網看《咒》嚇爛「以為真被下咒」氣炸

和尪吵架！她怒戰2前男友：又不是第一次了

林俊傑突官宣喜訊！上萬網友一看暴動了

本土劇床戲播出「尺度太大急打馬賽克」！

小蘭嶼「火燒島」目擊者傻眼！消防局回應了

快訊／國道3南下192.3K車禍！2大2小撞成一團　1命危２受傷

醫急勸「這1類人」不渴別喝水！恐致命原因曝光

嘟嘟咬便當外送　燦笑身影存心中

情侶飯店走廊裸戰「下秒房門反鎖」

國道「囂張姐」騎機車狂飆　狠甩4輛紅斑馬

22歲韓歌手二度吸毒被捕！

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面