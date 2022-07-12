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CNN：安倍昭惠做自己　開創日本第一夫人新模式

▲▼安倍晉三時常帶著安倍昭惠出席國際重要場合。（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍晉三時常帶著安倍昭惠出席國際重要場合。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

日本前首相安倍晉三8日在奈良輔選時意外遇刺身亡。全國人民哀悼在位時間最長前領導人的逝世之際，他的遺孀昭惠也重新走到鎂光燈前，成為民眾關注的焦點。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，出身顯赫的安倍昭惠本姓松崎，她於1987年與當時僅是幕僚的安倍結婚後就走上日本女性常見道路，放棄在日本最大廣告公司的工作。不過，在兩人維繫超過30年的婚姻中，昭惠早已證明自己並非傳統而無聲的政治家之妻。

在日本，昭惠以直言不諱的風格和進步觀點聞名。她與過往的第一夫人不同，不僅拒絕乖乖待在丈夫的陰影之下，反而以更加類似美國第一夫人的獨特丰采，塑造出自己的公共角色。

▲▼安倍昭惠。（圖／路透）

▲安倍昭惠。（圖／路透，下同）

華府智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）資深研究員哈里斯（Tobias Harris）表示：「身為第一夫人，安倍昭惠肯定與過往的許多前任大不相同。」

現年60歲、熱愛表達想法的昭惠曾公開挑戰丈夫的一系列政策，包括推動核電以及跨太平洋夥伴貿易協議。2016年，她在沖繩會見反對擴建美軍陸戰隊基地的抗議人士，安倍則是支持基地擴建。

長期以來，昭惠也是LGBTQ權利倡導者，並於2014年參加東京的同性戀驕傲遊行。她還支持開放醫療用大麻，並於2015年在大麻田中拍照留念。

昭惠對進步理念的支持、自由的表達方式，以及令人愉快的自信，使她深受日本民眾喜愛。日本媒體也替昭惠取了一個綽號：安倍首相的「家內反對黨」。

▲▼安倍昭惠。（圖／路透）

儘管在政治上，安倍與昭惠經常意見相左，但這對夫婦的關係相當親密。兩人相偕出訪期間下飛機時經常手牽手現身，成為日本政界罕見的「曬恩愛」之舉。

昭惠的Instagram貼文也常常可見安倍的身影。安倍可能在參加活動或輕鬆散步時與她一起微笑、坐在沙發上撫摸寵物狗、在車上看報紙，或是享用一碗咖哩烏龍麵。

昭惠是第一位活躍於社群媒體的日本內閣成員之妻，經常在Facebook和Instagram上與數以萬計粉絲分享生活。

▲▼安倍昭惠。（圖／路透）

事實上，昭惠是日本食品巨頭森永製菓株式會社創辦人森永太一郎的外曾孫女，父親則是森永製菓前社長松崎昭雄。她曾在私立天主教學校和女子職業學校接受教育，能說一口流利的英語。

畢業後，昭惠進入電通廣告公司上班，並在22歲時，遇到年長7歲的安倍晉三。兩人結婚之前，曾交往2年多。

單是扮演賢妻角色，顯然無法讓昭惠滿足。她曾在1990年代擔任電台DJ，且於丈夫2007年首度辭任首相後，提出開設居酒屋的計畫。

▲▼安倍昭惠。（圖／路透）

「打破傳統的人：安倍晉三與新日本」（The Iconoclast: Shinzo Abe and the New Japan，暫譯）一書的作者哈里斯說，「2012年，安倍渴望重新掌權之際，昭惠正忙著準備開一間餐廳，這是她一直想做的事情。她認為，丈夫在2007年辭去首相後，她終於有了這個機會，所以她要求丈夫保證自己可以開店…這是一間很棒的餐廳。」

這間名為UZU的居酒屋於2012年在東京神田區開業，比安倍的第二個首相任期還早了幾個月。昭惠還在丈夫家鄉的稻田種植有機稻米，並在她的餐廳供應。

在再度成為第一夫人之前，昭惠也重返校園，並在立教大學拿到社會設計研究碩士學位。

昭惠曾在2013年告訴華爾街日報，「對我們夫妻來說，這是一段挫折且艱難的時期。他（安倍）決定重新投入自己的政治生涯，而我覺得我需要開始過自己的生活。」

哈里斯說：「這表明在安倍的政治生涯中，昭惠真的有努力去做自己，而不僅是一個只會陪著丈夫一起露面微笑、符合外界期待的政治家妻子。我認為，她從來不曾滿足或渴望扮演這個角色。」

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