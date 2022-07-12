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社會 社會焦點 保障人權

29歲兒竟啃老乞丐父！4度衝市場搶他500元　獨臂老人怒斷親情

▲▼乞丐,街友,乞討,流浪,街頭,窮人。（圖／翻攝自Pixabay）

▲桃園一名身障男子在路邊乞討，現金卻慘遭啃老族養子搶走。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者黃資真／桃園報導

桃園一名29歲蔡姓男子在家坐當「啃老族」，4度搶走獨臂身障養父辛苦在市場乞討的現金500元，養父心寒向法院聲請收養關係終止後，桃園地院也依2個搶奪罪，判蔡男1年2月，並追繳他搶走的448元。

這名年僅29歲的蔡姓男子正值青壯期，好手好腳，卻整天遊手好閒不找工作在家當「啃老族」，而身障養父不僅獨臂，還因為行動不便，坐著輪椅在市場乞討過活。

然而，蔡男卻在光天化日之下，分別在去年9月11日和10月7日，兩天內四度到市場搶奪養父乞討所得的現金，得手後便離去，分別取得100、200、100，100元，第4次行搶時因親友目睹，趕緊報警處理，警方正好當場抓住蔡男。

偵訊時蔡男否認搶奪犯行，辯稱「是養父同意給我的」，但證人堂嫂表示，她在市場做生意時，經常看到蔡男未經養父同意搶走他乞討的現金就離開。

法官認為，蔡男無視養父身體不便，竟然在人來人往的市場數次搶奪現金，還假稱是養父主動給的，如果屬實，何必得手後逃逸？就連目擊證人都清楚表明是直接搶了就走，即使養父喝斥也無濟於事？因此依2個搶奪罪，各處9月，合併執行1年2月，除了已歸還的52元，未扣案之犯罪所得448元沒收。

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