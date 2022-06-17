台中女突闖鄰居阿嬤家搶包包　被壓制怒吼：你們假警察！

▲台中東區一名女子17日疑似精神狀況不穩，突闖入鄰居家中拿走包包。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅、鄧木卿／台中報導

台中一名41歲陳姓女子疑似精神狀況不穩定，17日清晨突然拍打鄰居張姓阿嬤家大門，阿嬤應門被強行闖入，陳女拿走桌上的包包後跑下樓，警方獲報後迅速趕抵壓制，不過該女拒絕配合，甚至大罵「你們是假警察」，員警將其壓制帶回，訊後依搶奪罪嫌送辦。

台中第三分局警方調查，41歲陳女與69歲張姓阿嬤是大勇街某大樓同層鄰居，今（17）日清晨5點多，陳女強行闖入張姓阿嬤家中，並且拿走阿嬤女兒放在桌上的包包，裡面則有現金跟重要證件，陳女隨後往樓下奔跑，原本在睡夢中的阿嬤嚇壞說「怎麼有陌生人跑進來」，並趕緊叫醒家人報警，警方獲報後火速趕抵現場，陳女不承認有搶包包，但阿嬤馬上指認，發現手上也有包包，警方立刻壓制。

▲陳女不願配合，不斷大叫引起民眾圍觀。（圖／記者許權毅翻攝）



警方表示，阿嬤一家最近才剛搬到此棟大樓，不了解陳女狀況，但陳女先前也沒有類似紀錄。壓制過程中女子拒配合甚至不斷大聲吼叫，朝著員警罵「假警察」，員警見陳女身型瘦小，也無法強力壓制，最後陳女才半推半就坐上警車，訊後依照搶奪罪嫌移送台中地檢署偵辦。