　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男搭訕「我需要幫助」　下一秒搶iPhone13…警官巧遇立破案

▲▼三重男搶奪女子手機後逃走，三重警官巧遇壓制逮捕搶匪 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲陳姓男子向女子求助需要幫助 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名女子在騎樓步行時，突然一名陌生男子向她求助「我需要幫助」，女子反問「你需要什麼幫助，前面有派出所啊」，男子趁她不注意，搶走手中手機，女子及友人立即追上前，剛好一名警官行經加入追趕，將他壓制逮捕，訊後依搶奪罪移送偵辦。

據悉，30日上午11時許，20多歲女子要去找朋友，步行走在三重區重新路1段騎樓下，此時一名19歲陳姓男子快步走向前開口求助「我需要幫助」，女子狐疑反問「你需要什麼幫助，前面有派出所，我帶你去找警察」，陳男閉口不語，突然伸手搶走她手上的iPhone13手機，隨即快跑逃離。

▼陳男趁隙搶奪女子手機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重男搶奪女子手機後逃走，三重警官巧遇壓制逮捕搶匪 。（圖／記者陳以昇翻攝）

女子回神後追上前，剛好朋友趕到，得知女子被搶立即追逐陳男，2人在大馬路追逐奔跑，剛好三重警分局鑑識巡官江承信騎機車經過，聽到有民眾喊叫追搶匪，隨即騎機車往陳男逃逸方向，在一部公車前壓制逮捕陳男。

▼陳男搶奪女子手機後逃走 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重男搶奪女子手機後逃走，三重警官巧遇壓制逮捕搶匪 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，陳男早在犯案前，就在福德南路及重新路附近尋找下手目標，看到被害女子獨自一人，一手拿提袋一手拿手機，認為有機可乘出手行搶，事後面對偵訊狡猾不回答任何問題，訊後依搶奪罪移送新北地檢署偵辦。

▼三重江姓警官巧遇壓制逮捕搶匪 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重男搶奪女子手機後逃走，三重警官巧遇壓制逮捕搶匪 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼陳男依搶奪罪移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重男搶奪女子手機後逃走，三重警官巧遇壓制逮捕搶匪 。（圖／記者陳以昇翻攝）

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

►宜蘭「綠舞日式園區」玩一天才359元！還不快衝

ET快訊
新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！他嘆：剩2條路　釣出一票苦主
台灣正在疫情中段　陳時中：死亡率沒有比國外高
快訊／立院三讀修正《幼教法》　教保人員不當管教最重罰60萬
美女主播想當「航海王」　2000萬積蓄投入炒股結果GG
15歲姪子染疫亡　知名編劇痛心：他高中剛錄取
00878ETF調整成分股　新增5檔、刪除4檔個股
ET民調／陳時中防疫滿意度出爐　「這政策」獲77.9%支持
「覺得快死掉了」留遺書！《全明星》女星就醫後才知真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

停等區上演格鬥戰！ 騎士載妹險遭擊落　上前理論慘被揮拳倒地

男搭訕「我需要幫助」　下一秒搶iPhone13…警官巧遇立破案

陸橋上追撞前車　警察告知「妳確診了」...外籍移工嚇傻

女兵打靶耳鳴退訓　「耳塞脫落」求國賠51萬...敗訴理由曝

氣炸了！老爸發現國中寶貝女兒翹課援交　還慘遭網路男蟲白嫖2次

人夫車震小三嗨喊「有年紀不能一直射」　正宮崩潰求償百萬

欠女友錢還嗆「北港香爐人人插」　他硬拗「讚美之詞」下場曝

經理離職前向上游買原料　前東家怒告背信不起訴原因曝

高雄義大皇家酒店淋浴間玻璃突爆裂　他脫衣10秒遭碎片狂噴割腳

花蓮富里磚造鐵皮屋午夜大火　1男全身燒焦黑倒臥門口死亡

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

亞歷媽全家出遊「2小孩自己睡一間」！ 收大量私訊：原來很多家長想法不太一樣

停等區上演格鬥戰！ 騎士載妹險遭擊落　上前理論慘被揮拳倒地

男搭訕「我需要幫助」　下一秒搶iPhone13…警官巧遇立破案

陸橋上追撞前車　警察告知「妳確診了」...外籍移工嚇傻

女兵打靶耳鳴退訓　「耳塞脫落」求國賠51萬...敗訴理由曝

氣炸了！老爸發現國中寶貝女兒翹課援交　還慘遭網路男蟲白嫖2次

人夫車震小三嗨喊「有年紀不能一直射」　正宮崩潰求償百萬

欠女友錢還嗆「北港香爐人人插」　他硬拗「讚美之詞」下場曝

經理離職前向上游買原料　前東家怒告背信不起訴原因曝

高雄義大皇家酒店淋浴間玻璃突爆裂　他脫衣10秒遭碎片狂噴割腳

花蓮富里磚造鐵皮屋午夜大火　1男全身燒焦黑倒臥門口死亡

台東又1兒少機構爆群聚感染　BNT幼兒疫苗預約截止時間延後

快訊／陳其邁警告：這周到下周是高雄疫情高原期　加碼醫護津貼

宜蘭+1649　累計51死「23人未施打疫苗」

日本狂風吹翻工廠屋頂！小客車被砸穿　打滑1圈半失控摔農田

AMC防治上櫃新兵濾能6月下旬掛牌　搶搭半導體先進製程防護商機

街頭戰鬥片瘋傳！凶猛袋鼠「揮勾拳」攻擊　男被追殺格鬥技反擊

正視過勞的「心」！聽聽身體發出的求救訊號、練習跟負面情緒對話

校園演講被問「潘若迪保母事件」　沈玉琳還原真相

IG文青打卡秘境！雲林百年日式建築藏50塊芋頭冰、宮崎駿動畫場景

3招讓iPhone電池更健康！續航力大幅增加　一整天都不充電也行

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

社會熱門新聞

飛官徐大鈞正面照曝！1個月前爸祝他生日：飛翔快樂

快訊／AT-3教練機高雄岡山墜機！　飛行官確認死亡

女友被好友性侵　他大怒撂人砸店

AT-3教練機墜毀岡山　殉職「23歲少尉徐大鈞」背景曝光

天虹副總撞死人水很深！刑事局副局長認了自請處分

即／國一北上3車撞擊！客運車頭爛毀釀3傷

即／飛官徐大鈞殉職遺體移出現場　同袍列隊敬禮

桃園男車禍被打3分鐘全身傷　竟是爸爸設局

保一學弟打斷學長腿　被記2大過免職

失事前畫面曝！AT-3機身歪斜飛過民宅　下秒墜毀田地

即／南投男跟國中同學大吵　竟持刀刺死他

獨／墜機現場曝！AT-3教練機墜毀岡山　殘骸四散田中

軍人撿屍酒醉女兵　賠40萬獲緩刑

即／夫妻確診居隔！爭吵竟持刀互砍　妻倒血泊慘死

更多熱門

相關新聞

沒跟上都更！三重14坪畸零地求售　恐連檳榔攤都難蓋

沒跟上都更！三重14坪畸零地求售　恐連檳榔攤都難蓋

位於新北三重成功路上的一處屋齡約6年的建案「翔譽A+」旁，有一處大小約14坪的畸零地，近期掛牌求售。在地房仲透露，該地過去在建商整合時，由於價錢談不攏，因此遭劃出建案範圍。專家分析，該案由於難以獨立開發，銷售難度頗大。

高中妹拿安卓手機遭嘲笑　哥批「iPhone為主流」偏差

高中妹拿安卓手機遭嘲笑　哥批「iPhone為主流」偏差

面寬僅4.2米！三重「紙片宅」遭法拍　套房單價還要5字頭

面寬僅4.2米！三重「紙片宅」遭法拍　套房單價還要5字頭

蘋果iPhone 14 Pro外觀渲染圖再現　「驚嘆號!」打孔螢幕曝光

蘋果iPhone 14 Pro外觀渲染圖再現　「驚嘆號!」打孔螢幕曝光

中國清零封控　外媒曝「至少一款 iPhone 14」開發進度落後

中國清零封控　外媒曝「至少一款 iPhone 14」開發進度落後

關鍵字：

三重搶奪iPhone巡官

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

快訊／汪小菲終於道歉大S　

大雷雨來了！氣象局發大雨特報

飛官徐大鈞正面照曝！1個月前爸祝他生日：飛翔快樂

快訊／AT-3教練機高雄岡山墜機！　飛行官確認死亡

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

今本土+80656！各縣市分佈曝

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　居酒屋歇業2周

汪小菲偷改聲明刪掉1字　陸網力挺大S

老婆3餐全煮泡麵　他怒喊離婚鬧上法院

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

這指標曝　醫：等好久、看了很高興！ 點名5縣市往下

快訊／今增90死！本土+80656

汪小菲急傳訊求狗仔「別繼續爆料」！

更多

最夯影音

更多
IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆
王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面