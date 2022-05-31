男搭訕「我需要幫助」　下一秒搶iPhone13…警官巧遇立破案

▲陳姓男子向女子求助需要幫助 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名女子在騎樓步行時，突然一名陌生男子向她求助「我需要幫助」，女子反問「你需要什麼幫助，前面有派出所啊」，男子趁她不注意，搶走手中手機，女子及友人立即追上前，剛好一名警官行經加入追趕，將他壓制逮捕，訊後依搶奪罪移送偵辦。

據悉，30日上午11時許，20多歲女子要去找朋友，步行走在三重區重新路1段騎樓下，此時一名19歲陳姓男子快步走向前開口求助「我需要幫助」，女子狐疑反問「你需要什麼幫助，前面有派出所，我帶你去找警察」，陳男閉口不語，突然伸手搶走她手上的iPhone13手機，隨即快跑逃離。

▼陳男趁隙搶奪女子手機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

女子回神後追上前，剛好朋友趕到，得知女子被搶立即追逐陳男，2人在大馬路追逐奔跑，剛好三重警分局鑑識巡官江承信騎機車經過，聽到有民眾喊叫追搶匪，隨即騎機車往陳男逃逸方向，在一部公車前壓制逮捕陳男。

▼陳男搶奪女子手機後逃走 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，陳男早在犯案前，就在福德南路及重新路附近尋找下手目標，看到被害女子獨自一人，一手拿提袋一手拿手機，認為有機可乘出手行搶，事後面對偵訊狡猾不回答任何問題，訊後依搶奪罪移送新北地檢署偵辦。

▼三重江姓警官巧遇壓制逮捕搶匪 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼陳男依搶奪罪移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）