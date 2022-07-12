　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國民黨團控快篩審查「內神通外鬼」　食藥署公布政風調查結果

▲▼國民黨團控快篩審查「內神通外鬼」　食藥署公布政風調查結果。（圖／食藥署提供）

▲韓國原廠WIZCHEM CO., LTD針對此案之聲明書。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

國民黨團6月底召開記者會，質疑食藥署內神通外鬼，公開申請業者資料牟利，署長吳秀梅允諾啟動政風調查，今（12）日公布結果，在訪談業者與近10位內部同仁後，釐清相關業者資訊係由韓國原廠WIZCHEM CO., LTD提供，並有韓國原廠出具聲明書證明，食藥署並無外洩業者申請資料。

一位申請快篩試劑EUA申請人6月向國民黨團投訴，表示在收到食藥署補件要求後，接到2間公司來電表示，可以協助取得EUA，讓他不解申請EUA電話非公司公開號碼，為何這些公司可以輕易取得？國民黨團也於6月25日、6月29日召開記者會，質疑衛福部、食藥署內神通外鬼，利用疫情勾結「快篩黃牛」、「快篩掮客」牟利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署在經過近半月訪談後，今傍晚公布調查結果。政風室表示，該業者是於年4月21日A公司申請專案輸入韓國原廠WIZCHEM CO., LTD唾液快篩COVICHEK COVID-19 Ag，檢附文件中含產品中文版操作說明書與公司聯絡電話，但業者於5月初補件後，接獲睛世隆中股份有限公司（下稱睛世隆中公司）人員來電，因而產生誤解。

經訪談睛世隆中公司人員，該公司表示電話是由合作夥伴韓國華僑于先生從韓國原廠WIZCHEM CO., LTD取得，韓國原廠也出具證明。政風室強調，食藥署人員一向依法行政審查各類申請案件，並無外洩廠商申請案件資訊情事。

食藥署表示，為因應緊急公共衛生情事，業者申請家用抗原快篩試劑均應符合醫療器材管理法第35條、特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法第9條，以及食藥署對外公布相關參考文件之規定，審查原則公開透明，著重確保產品安全、效能及品質。

為兼顧防疫及民眾需求，食藥署已於111年5月11日同意至111年6月30日前，民眾自國外輸入個人自用之新型冠狀病毒檢驗試劑，以每人限一次且不超過100劑，無須向食藥署申請專案核准，可直接由海關放行通關，該措施已輸入約1173萬餘劑。

後續民眾如為防疫所需，欲輸入家用抗原快篩試劑供個人自用，仍可應依特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法相關規定，檢齊資料向食藥署提出申請。

為確保產品上市後流通之效能與品質，衛生福利部已將COVID-19家用型抗原檢測試劑納入邊境抽查檢驗項目，於111年7月8日公告修正「輸入醫療器材邊境抽查檢驗辦法」，經檢驗合格產品才能通關流通於國內。

►墾丁夏都沙灘酒店住宿下殺5.6折！夏日旅行衝一波

ET快訊
台股爆7億違約交割　金管會：95%集中在同一位當沖客
蔡炳坤腦中風！醫示警：7徵兆注意了
台灣第一次！《咒》闖進Netflix全球前十名
快訊／轎車猛撞「鏟起」小貨車　台74線紫爆慘變大型停車場
饒舌歌手2度吸毒被捕！家中搜出毒品、注射器
小吃店公告「烏窺涼涼」　她傻看3次求翻譯！網嘆：年輕人要加強
來對答案！分科測驗「物理、化學、生物、數甲」解答一次看
快訊／國安基金護台股！　明天啟動護盤機制

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏鵝公路種樹百里害出遊車潮「白天塞到深夜」　公總調整施工計畫

陳時中稱「他」好兄弟！薛瑞元親揭兩人淵源　被問接班這樣回

和老公大吵！人妻怒報復「大戰2前男友」：又不是第一次進來了

桃園+2858　7／18起「防疫關懷包快易通」僅上午領取

快對答案！分科測驗「物理、化學、生物、數甲」解答一次看

考生痛苦開始！補教估醫牙系門檻262級分　台大醫要288級分

國民黨團控快篩審查「內神通外鬼」　食藥署公布政風調查結果

OL經痛想請假！人資竟勸「學會和生理期相處」　冷血對話曝

第2例猴痘！30多歲男「左睪丸腫脹、發燒腹瀉」　機場後送就醫確診

快訊／第二例猴痘侵台！本國籍30多歲男「從美國入境」

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

送貨遇鬥牛犬問：友善嗎？　見牠「搖尾回應」結局暖翻

媽用飯蛋糕幫兒慶生！　一句「把飯吃完」他淚崩

休旅車私裝紅藍警示燈　緊跟救護車5公里6違規

屏鵝公路種樹百里害出遊車潮「白天塞到深夜」　公總調整施工計畫

陳時中稱「他」好兄弟！薛瑞元親揭兩人淵源　被問接班這樣回

和老公大吵！人妻怒報復「大戰2前男友」：又不是第一次進來了

桃園+2858　7／18起「防疫關懷包快易通」僅上午領取

快對答案！分科測驗「物理、化學、生物、數甲」解答一次看

考生痛苦開始！補教估醫牙系門檻262級分　台大醫要288級分

國民黨團控快篩審查「內神通外鬼」　食藥署公布政風調查結果

OL經痛想請假！人資竟勸「學會和生理期相處」　冷血對話曝

第2例猴痘！30多歲男「左睪丸腫脹、發燒腹瀉」　機場後送就醫確診

快訊／第二例猴痘侵台！本國籍30多歲男「從美國入境」

WINNER演唱會橫幅「回收再利用」！　做成限量周邊...30分鐘售罄

陳靖寰指名要董永全　太陽積極留下桑尼、塔克並續找洋教頭

柯佳嬿摩鐵狂撩林柏宏「喜歡你的形狀」　賈靜雯虧：坤達知道嗎

偷拍小女友裸照上傳7個A片群組　渣男得坐牢＋賠60萬元

許藍方錄影被搜出保險套　「我不買這牌子」PO文揭內幕：沒set過

星巴克「遊樂園新品」仙女限定！　旋轉木馬杯、立體星星吸管超萌

范國宸6月火燙入選明星隊　最想對決江少慶

崔佩儀曬「22年前超美舊照」　甜美模樣網驚：難怪老公會被你迷倒

台股爆7億違約交割　金管會：近95%集中單一投資人

上海倡議「備好14天食品」　2居委會證實：友情提示

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

生活熱門新聞

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

不是孤僻！「單純討厭社交」星座名單曝光

明雨區擴大！成颱機率曝　預估路徑出爐

月入45K男提親　女友爸要216萬聘金：不拿吃虧

男分享人妻辣照！友突告白：想被鐵牛Ｘ

「烏窺涼涼」她傻看3次求翻譯！網嘆：年輕人要加強

手術刀片掉體內卡2天　嬤突病逝

33歲單身女開擇偶4條件！網見「這1點」全罵翻

他每天幫媽換尿布、擦澡　女友喊噁：像亂倫

放鳥外送員60杯飲料　訂購人竟是往生者

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

明起天氣3階段變化　颱風生成機率曝

什麼東西比以前便宜？　眾全「喊2字」送陳時中

本土+31152！　各縣市分佈曝光

更多熱門

相關新聞

台東+506　新增1身障、1養護機構群聚

台東+506　新增1身障、1養護機構群聚

台東縣12日新增506位確診者，468名民眾戶籍或居住地分在台東、38名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案36050人、居隔者1201人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至7/11下午16點為止，住院收治人數為56人、加強版集中檢疫所為35人、居家照護現管人數有2156人。

廈門寶太快篩試劑捐贈台港 6月份380萬份「及時雨」降金門及台東

廈門寶太快篩試劑捐贈台港 6月份380萬份「及時雨」降金門及台東

台東+205　養護機構新增14例確診

台東+205　養護機構新增14例確診

快篩需求放緩　泰博、寶齡6月營收下滑「仍寫同期新高」！

快篩需求放緩　泰博、寶齡6月營收下滑「仍寫同期新高」！

男謊稱確診躲拘提　警快篩秒打臉

男謊稱確診躲拘提　警快篩秒打臉

關鍵字：

快篩

讀者迴響

熱門新聞

野生「大咖夫妻」逛墾丁大街求偶遇！

本土劇床戲播出「尺度太大急打馬賽克」！

50歲單身漢撿到女嬰…養女25年後變「億萬CEO」！

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

體育署加碼推30萬份千元動滋健身券

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

不是孤僻！「單純討厭社交」星座名單曝光

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

即／安倍葬禮現場出現「中華民國國旗」！

懷雙胞胎「只生出一個」　許孟哲妻首吐痛心真相

明雨區擴大！成颱機率曝　預估路徑出爐

月入45K男提親　女友爸要216萬聘金：不拿吃虧

戀愛實境秀驚見「1女尬2男肉體調情」！主持人超火大

男分享人妻辣照！友突告白：想被鐵牛Ｘ

更多

最夯影音

更多
任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她
《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面