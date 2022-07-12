林智堅身陷論文抄襲疑雲　林濁水聽完「台大教授對話」嚇壞

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅近日被爆出論文涉嫌抄襲，目前已提告自清，但仍難平爭議。民進黨前立委林濁水透露，自己聽到兩位台大出身的教授的談話內容，忍不住大驚，「連台大都這樣！」

國民黨台北市議員王鴻薇日前指控林智堅中華大學科管所及台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，甚至連錯字都一樣。其中，針對堅中華大學科管所的論文，林智堅表示，這些之前就被爆料過了，已經算是舊聞，強調自己絕對禁得起考驗，自己的論文沒有問題；而竹科管理局副局長陳淑珠則表示沒聽過相關說法；中華大學則正在詢問當時相關人士，收到檢舉將成立審議委員會，進行審議調查。

另外，台大國發所的部分，林智堅回應，他在台大國發所的碩士論文、與另名撰寫者余正煌的論文，雖然都是修讀相關老師的課程，但2人論文存在3大不同，包括主題不同、研究對象不同、最後得出的結論也不同，可謂是「天差地別」。國安局長陳明通也出面替林智堅澄清，是余正煌借用林的民調資料。

林濁水說，他有聽到台大教授討論，說現在一個人同時指導十幾個學生，怎麼可以要求每本論文都看？讓林濁水直言，「大驚大怪！連台大都這樣！」

針對林智堅被指控論文抄襲一事，林智堅已大動作召開記者會駁斥，強調過去2018、2020年選舉，就有不同政黨針對他的論文提出攻擊抹黑，「我和教授過去都有相關澄清，論文沒有問題」。

林智堅表示，在中華大學的碩士論文中，是他和老師共同參與計畫，包含問卷設計、發放、蒐集等，何來抄襲之說？如對手後續再企圖用論文事件做政治口水、抹黑、潑髒水，這不會是人民所期待的。

另外，林智堅也表示，他在台大國發所的碩士論文、與另名撰寫者余正煌的論文，雖然都是修讀相關老師的課程，但2人論文存在3大不同，包括主題不同、研究對象不同、最後得出的結論也不同，可謂是「天差地別」。