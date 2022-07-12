有鬼！Uber違停遭盤查後座2男突關窗　原來是逃逸移工

▲桃園警分局大樹派出所員警11日晚間在延平路上發現白牌車違規停車，盤查時後座2名男子突然關起窗戶惹人疑竇。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

2名越南籍移工11日晚間搭乘白牌計程車到桃園火車站附近，因違規停車被員警勸導，但後座2移工看到員警突然心虛關上車窗，員警詢問時赫然發現是失聯移工，兩面包抄將企圖開門逃逸2人拘捕到案，訊後移請桃園市專勤隊收容，等候遣返越南。

桃園警分局指出，11日晚間9時許，大樹派出所警員陳台生、蔡家豪巡邏時，在桃園區延平路上發現一輛白牌計程車違停，後座2名越南籍移工看到警察神色緊張，立即將車窗關上，員警察覺有異上前盤查。

▲2名後座男子是越南籍逃逸移工。

Uber司機供稱，由楊梅載送2名移工到桃園火車站附近買手機，正打算載他們回去就被員警盤查，員警請司機熄火上鎖下車受檢，經查2名疑工分別為32歲的阿Q（譯音）與29歲的阿武（譯音）均為失聯逃逸移工，員警呼叫線上警網支援，2人原本企圖開門逃逸，但員警兩邊包抄，2人見無路可逃只能乖乖束手就擒。警方偵訊後已移請桃園市專勤隊收容，準備遣返越南。

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