冷氣飄異味「調低」就沒事？專家揭１步驟擺脫臭味、避免過敏

▲冷氣飄異味，最根本的解決方法是定期清潔濾網和除霉。（圖／486團購提供；下同）

記者胡至欣／整理報導

炎炎夏日到來，動輒30度以上的高溫，讓人忍不住要出動冷氣涼一下，但有不少民眾發現，自家冷氣一開就會飄出酸臭味，若是過敏人還會狂打噴嚏，想要消暑卻得活受罪；對此，家電達人486先生指出，開冷氣後聞到異味有兩大主要原因：室內環境、冷氣機本身，最根本的解決方法是定期清潔濾網和除霉。

冷氣啟動時會將室內空氣吸入，過程中灰塵、黴菌、毛髮等異物也會同時被匯聚於機體內，再隨著冷氣吹出；當冷氣停止運轉，室內溫度回升凝結水氣，出風口就容易成為黴菌溫床。若沒有妥善清潔，啟動時不但會傳出霉味及臭味，也容易引起過敏。

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冷氣啟動後聞到異味，另一原因為室內環境本身有霉味。當冷氣設定溫度接近或高於室溫時，冷氣壓縮機不會製冷而是送風模式，將室內氣味和異物匯集後再由出風口送出，造成冷氣有臭味的錯覺。當室內溫度偏低時，臭味感覺較不明顯，即是坊間「溫度調低1°C就不臭了」的說法。因此，要擺脫開冷氣「發臭」困擾，最根本還是要解決環境及機體本身的發霉問題。

旺季時預約冷氣清潔公司恐耗費較長等待時間，民眾可先以冷氣專用清潔劑和防霉抗菌劑自行做清潔保養。首先將冷氣濾網和隔塵網取出，冷氣清洗劑搖勻後以約5公分距離，用緩慢上下移動的方式對準冷排噴灑。建議選用水刀式免水洗冷氣清洗劑，可更深入清潔，並能免去用清水沖洗的步驟，噴灑完後靜置10分鐘即可開機使用；靜置等待期間可以同步清洗濾網和擦拭機體。

▲特殊細長型設計的「清潔棒」擦拭，能深入縫隙和死角。

而最容易滋生黴菌又容易被忽略的冷氣出風口，則可使用特殊細長型設計的「清潔棒」擦拭，能深入縫隙和死角，清除髒汙。定期清潔冷氣，不但能有效提升冷房效果同時節電，避免黴菌異味產生也降低過敏機率。