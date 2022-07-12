民進黨團大讚台日邦誼情如親友　「賴清德前往日本就是台灣特使」

▲民進黨立法院黨團召開「台日邦誼情如親友」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

前日本首相安倍晉三遇刺身亡，副總統賴清德啟程前往東京弔唁，創下斷台日斷交50年來，最高層級官員紀錄。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬12日認為，賴清德雖然是以個人的身份前往致意，但是他前往日本就是台灣的特使，就像歷任的台灣總統過境美國，其實就是等同入境美國。

賴清德11日啟程前往日本，預計出席12日在東京舉行的安倍晉三喪禮，這是台灣與日本自從1972年斷交以來，赴日層級最高的台灣政府首長。

民進黨立法院黨團上午召開「台日邦誼情如親友」記者會，鄭運鵬表示，安倍晉三在台灣受到國人不分政黨傾向、族群年齡的愛戴，其實他早在2010年前總統馬英九執政時期，就曾經來到台灣訪問，「當時安倍晉三對台灣的關心，其實就是不分哪一個政黨執政」。

鄭運鵬指出，在日本台灣交流協會設置安倍晉三的靈堂之後，包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席柯文哲、時代力量黨主席陳椒華等人，國內的政府、政黨政要及政治領袖，大家都分別前往日台交流協會致意，賴清德甚至還非常低調地前往日本東京致敬。

鄭運鵬認為，有關台灣跟日本的情誼跟合作，看得出來不管是政府、政黨或民間，雙方都是情同親友、家屬的關係，雖然兩國政府都表達賴清德是以個人身份，前往日本向安倍晉三的家屬表達致意，但是賴清德的個人身份就是外交身份，「賴清德前往日本就是台灣的特使」。

鄭運鵬也說，台灣跟日本不管在民間、產業及學界，雙方的往來都非常深刻，賴清德能夠以家屬的親友身份前往日本，而且在靈堂前不用排隊、直接前往靈堂致敬，這些都是長期關係的累積，不是現在才突然發生。

鄭運鵬強調，雖然賴清德這次隻身前往日本，主是要參加令人惋惜的告別式，但是這個行程也讓全世界都看到，台灣跟日本兩國的關係非常深厚，甚至是公開表達情如親友，相信台日兩國的關係會越來越深化。

民進黨立法院黨團書記長陳歐珀則表示，有關台灣與日本兩國的關係，已經深化到親如親友與家屬，台灣各界也紛紛懷念、追思安倍晉三，大家都是抱著感恩的心情，感念安倍晉三的逝世，國內不分政黨的朝野領袖也都前往悼念，更加證明安倍晉三是台灣人最友好的朋友。

陳歐珀也強調，台日邦誼是台灣外交很重要的一環，「有這樣的互動，我相信台灣的外交關係會更穩固，也將有助於區域的安全」。