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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政務官是自由業？柯文哲忍住不罵陳時中　收斂砲火「我氣到不想講話」

記者袁茵／台北報導

衛福部長陳時中獲選對會建議徵召參選台北市長，11日出席選舉行程時，提及自己所從事的職務沒有任期，原稱「政務官體系裡面是自由業」，但事後又發聲明澄清，是指在當政務官前、擔任牙醫時是自由業。面對媒體追問政務官是不是「自由業」，柯文哲原本似乎想發表意見，一下開口、一下又說「好啦我不要講。」

▲▼延壽國宅J區海砂都更案，歷經十多年波折，終於在今天(7/12)舉行拆除重建典禮。台北市長柯文哲、中華工程董事長陳瑞隆、中華工程獨立董事葛樹人皆出席參與拆除典禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲12日上午出席延壽國宅J區都更案拆除典禮，被問到「市長」這個職務算不算「自由業」？柯文哲回應，「沒有啦！我跟你講，沒有啦！人家以前⋯啊算了不要講，我氣到不想講話。」

媒體聽聞後立刻追問，陳時中第一時間說政務官自由業，但事後發新聞稿補充，是當牙醫時自由業？只見柯文哲一開始似乎又想開口評論，先說了「沒啦！我跟你講⋯」下一秒卻又笑說「啊不要講，這個我不可以⋯好啦不要講！」一旁媒體仍不斷追問關於自由業問題，柯文哲又疑似想講什麼話，卻立刻稱「好啦下一題。」

有媒體提問，怎麼看待陳時中選舉起手式發言，當天就得發出澄清聲明？柯文哲回應，正直誠信就好了，還是認真工作，且他要直接向中央政府喊話，「陳時中要不要選，這個另外再講，但你們防疫系統的指揮官到底要怎麼做？」工作得要移交給誰、誰要接什麼，這些都要做準備。

柯文哲強調，「陳時中選不選我不介意，但那個中央指揮系統、防疫指揮系統到底要怎麼重整，這要講清楚。」現在都還沒準備好，民進黨就已經宣佈了，「你（陳時中）現在就已經在跑選舉了⋯好啦好啦不想講了。」

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