批陳時中失言　國民黨：「自由業的」未請辭就迫不及待跑選舉





▲民進黨台北市長擬參選人陳時中參加選舉行程。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對衛福部長陳時中澄清「自由業」是指政務官無任期，國民黨今（12）日質疑，全台每日仍有超過萬例病例，近百人死亡，居世界前列，衛福部長兼防疫指揮官理應坐鎮防疫，陳時中卻未辭職就參加民進黨造勢活動，迫不及待跑選舉行程。

國民黨質疑陳時中，選舉起手式說「責任來，我就扛」，結果卻落跑不負責任，這不就是尸位素餐嗎？如此棄染疫人民於不顧，還想選市長大家願意托付市政給這種人嗎？」國民黨指出，新冠疫情在台灣雖然稍歇，但並未止息，稍一不慎便可能釀次波疫情，尤其近期傳出傳染力更高的BA.5變異型本土病例，讓人擔憂。在此防疫關鍵當口，陳時中竟然選擇拋開防疫指揮官職務，打算專心選戰，這是哪門子負責任？嘴巴說「責任來，我就扛」，實際作為卻是「落跑」，又如何讓民眾信賴？

國民黨質疑，陳時中自稱政務官職務是「自由業」，雖然後來特別發稿澄清，但其心態不言而喻。做一天和尚，敲一天鐘，陳時中此時此刻還是衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官，更應認真防疫，然而在還未辭職的情況下，陳時中竟選擇跑民進黨台北市黨部主委就職暨造勢活動，心早就不在衛福部長與指揮官職務，還找好藉口稱政務官無任期，「陳時中如何對得起認真配合政府防疫的台灣人民？」