安倍守靈儀式5點登場　愛妻任喪主送亡夫「憔悴神情曝光」

▲安倍晉三守靈儀式將於當地下午6時開始，喪主由妻子安倍昭惠擔任。（圖／路透，下同）
記者詹雅婷／綜合報導
日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，遺體已於今（11）運抵東京增上寺，不少民眾下午已在附近聚集。日媒報導，安倍守靈儀式將於今晚6時（台灣下午5時）在東京增上寺舉行，妻子安倍昭惠稍早搭乘運送安倍遺體的車輛抵達會場，神情看似憔悴。
安倍元首相を乗せた霊柩車が東京・渋谷区の自宅を出て、通夜と家族葬が行われる東京・港区の増上寺に向かったで。奥さんはまだ憔悴してるみたいやな。 pic.twitter.com/p97tj5dVVr— おぐちゃん (@masaogu1215) July 11, 2022
時事通訊指出，安倍守靈儀式開放家屬親友參加，由於安倍夫妻膝下無子女，喪主由遺孀安倍昭惠擔任。稍早載運安倍遺體的車輛已抵達增上寺，安倍昭惠也在車上。已知會場周邊有部署大量警力，採取嚴密警戒。
另據中央社報導，不少民眾下午就在附近聚集。隨著今晚守靈儀式即將登場，不少日本官員已來到增上寺，預計現任首相岸田文雄也會參加。而葬禮將於12日舉行，細節時程並未公布。
▼ 多名日本官員已來到東京增上寺。（圖／路透）
▼安倍晉三遺體稍早已運抵增上寺。（圖／達志影像／美聯社）
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