高虹安、賴香伶帶職參選挨批　柯文哲嗆別雙標：每一槍都打到自己人！

記者杜冠霖／綜合報導

年底九合一大選腳步進逼，由台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨也展開佈局作業，除了原先已經確定的桃園市將派出立委賴香伶參戰外，11日民眾黨宣布新竹市將推派現任立委高虹安參選，但兩名立委都是帶職參選，也引起議論，對此，柯文哲表示，2018年自己也是到最後15天才請假去選，「不要雙標黨好不好，幾乎民進黨要選縣市長的，每一個立委出身都是，轉過頭看看旁邊好不好，每一槍都打到自己人！」

民眾黨籍立委中，賴香伶確定轉戰桃園、高虹安挑戰新竹，若邱臣遠、蔡壁如則確定轉戰基隆、新北，則民眾黨5席立委中，就有4席將投入年底縣市首長選戰。

然而台灣民眾黨2019年曾在臉書發文質疑，「帶職參選是好的政治文化嗎？」民眾黨表示，在台灣政治史中，帶職參選似乎是家常便飯，不管是立委選縣市長、縣市長選總統、縣市長轉內閣，名單族繁不及備載，「在長期藍綠把持的政壇中，政治人物早已不會臉紅，甚至義正嚴詞，一切都是為了國家大義。」

對於被質疑帶職參選，柯文哲表示，當時就有規劃誰負責哪個區，比方說賴香伶就負責桃園，把日常的工作做好就是最好的選舉，「2018年我也是到最後15天才請假去選，也不想講人家壞話，但是不要雙標黨好不好，幾乎民進黨要選縣市長的，每一個立委出身都是，轉過頭看看旁邊好不好，每一槍都打到自己人！」