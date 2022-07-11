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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨視訊參加海峽論壇在即　台灣基進：政治渣男快回頭

▲▼台灣基進11日召開「政治渣男快回頭！國民黨『親美反共』攏是假」記者會。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進召開「政治渣男快回頭！國民黨『親美反共』攏是假」記者會。（圖／台灣基進提供）

記者林銘翰／台北報導

中國大陸第14屆海峽論壇7月中旬在廈門舉行，國民黨副主席夏立言將以視訊參加開幕式，台灣基進11日表示，海峽論壇就是中國統戰論壇，目的在於對台施壓及分化，以民間交流之名義行「國共一家親、聯手制台獨」之實，營造「台灣民心向祖國」的假象，台灣人應該看清楚其真面目。

台灣基進上午召開「政治渣男快回頭！國民黨『親美反共』攏是假」記者會，痛斥國民黨是「見美親美、見中舔中」的政治渣男，罔顧台灣民意的反對，連在疫情嚴峻的當下，都堅持以視訊方式出席海峽論壇。

台灣基進秘書長王興煥表示，海峽論壇美其名為民間交流，但是對中國這個極權國家而言，一切事物的本質都必須是官方掌控，海峽論壇當然也不例外，主辦單位就是中國大陸國台辦。

王興煥指出，海峽論壇的內容包括青年論壇、金融論壇、職工論壇、社區交流、公益交流、文化交流、體育交流、民俗活動等，從來都不是交流歸交流、政治歸政治，台灣更從未因此獲得任何有尊嚴、對等的實惠。

王興煥認為，國民黨這種「對中國唱讚歌」的交流，已經沒有台灣民意的代表性，因為抗中已經成為台灣民意與國際氛圍的主流，台灣基進呼籲民進黨政府，在順風的時候可以催一催油門，讓台灣往新共和的方向加速。

台灣基進台北市議員參選人吳欣岱表示，國民黨主席朱立倫在6月訪美時，聲稱九二共識是沒有共識的共識、國民黨是親美反共政黨，沒想到才不過短短35天，朱立倫與他的反共好朋友，就要去跟中共開海峽論壇。

吳欣岱還說，台灣悼念一位對台灣有實質幫助、常常伸出援手的前日本首相安倍晉三，卻被國民黨批評是在媚日，這種話對台灣人一點幫助都沒有，「聽話才有糖吃、不聽話就揍你的中國統戰論壇，國民黨每年堅持參加，這才叫做媚中」。

台灣基進桃園市議員參選人藍士博則說，國民黨的外交政策始終在美中國之間擺盪，當中國稱霸世界的野心越來越膨脹，並且試圖改寫美國建立的國際秩序，台灣究竟要與什麼價值、那些國家站在一起，終究是國民黨不能迴避的問題。

台灣基進台南市議員參選人王明彥表示，海峽論壇一直都是中共對台統戰的最大平台，朱立倫只是為了謀取國民黨在台灣、中國、美國之間的最大利益，「為了追求利益，什麼話都敢講的情形，在國民黨自己的臉書貼文就可以看到」。

王明彥舉例，國民黨日前發文慶祝對日戰爭勝利85週年，隔天就在臉書哀悼安倍晉三，感謝他推動日本政府5度贈送台灣AZ疫苗，但是前國民黨台北市議員羅智強卻說這是乞丐疫苗，可見朱立倫跟國民黨就是「親美是工作，親中是生活」，完全就是一個精神錯亂的雙標黨。

國台辦發言人馬曉光日前表示，第14屆海峽論壇7月中旬將在廈門舉行，夏立言受訪時說明，國民黨原則上還是按照去年的方式，自己將以視訊方式參與論壇開幕式，國民黨一直強調兩岸交流的重要性，希望兩岸維持和平、安定與繁榮。

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