快訊／柯志恩自爆「2條線確診了」　昨才跟王金平早餐會

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（11）日自爆她確診了，她表示，當快篩試劑出現第二條直線時，頓時腦袋一片空白。既使個人再小心，仍然難逃無所不在的新冠病毒。

柯志恩說，除了每天早上都會做的例行性快篩外，昨天離開王金平院長早餐會，下午前往內惟青雲宮參香祈福前，再次快篩仍呈現「陰性」，沒想到，今天清晨出現輕微咳嗽症狀，就快篩確診。她要對昨天拜票過程中，接觸到的每一位鄉親民眾，致上最深的歉意。

▲柯志恩2條線確診了。（圖／翻攝自柯志恩FB粉絲專頁）

雖然過程中，絕大部分的時間都在戶外開放空間，全程配戴口罩，並隨時進行清潔消毒（僅在青雲宮致詞及拍照時短暫拿下口罩）。但是她的確診，對大家帶來的擔憂與不便，真的深感歉疚，祈願大家都健康平安。

另外，柯志恩也要對王院長，以及昨天一起開會、用餐、親密接觸的所有伙伴，以及伙伴家人們，致上滿滿的歉意；謝謝大家對她無私的情義相挺，也因為她的確診，造成大家的困擾，深感自責。

▲▼柯志恩10日進行公開行程，11日一早發現確診。（圖／柯志恩團隊提供）

柯志恩說，這一天終於來了！雖然疫情中心每天確診人數不斷地下降，但是，對每一個人來說，只有「健康」與「染疫」的區別，只有「擔心染疫」與「擔心健康」的差異，更多的是，對於周遭好朋友以及所有接觸者最深的歉意與自責。

柯志恩表示，未來將遵循疫情指揮中心對於居家隔離與自主健康管理的要求，待完全恢復健康，再親自向所有鄉親與好朋友們致歉；目前一切都好，僅有輕微咳嗽症狀，也請所有好朋友們放心。利用休息機會讓她有更多時間，思索高雄的未來與鄉親們的期待。

柯志恩昨（10）日公開行程

15:00-15:20內惟青雲宮參香祈福

15:30-15:50內惟鎮安宮參香祈福

15:50-16:00步行前往內惟日昌路黃昏市場

16:00-17:00內惟日昌路黃昏市場請託走訪