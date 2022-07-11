0元免費住！高雄棒球主題飯店豪砸500萬換裝　早餐下午茶也免錢

記者許宥孺／高雄報導

高雄一家棒球主題飯店在2年前投入防疫工作，砸下不少錢更新設備，作為防疫旅館，現在入住的民眾都已結束居家檢疫，飯店也宣告功成身退，如今再豪砸500多萬換裝，配合國旅振興補助，周日至周四可以0元免費入住，飯店加碼送2份早餐和2份下午茶。

▲樂逸文旅自防疫旅館功成身退，豪砸500多萬換新裝。（圖／記者許宥孺攝）

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交通部觀光局預計7月15日推出「悠遊國旅」計畫，自由行旅客平日入住合法旅宿（週日至週四）折抵800元，若入住星級旅館、好客民宿等，或旅客本人完整接種3劑疫苗，加碼500元優惠，最高可享1300元補助。高市府則宣布加碼中央政策，平日入住每房再加碼200元，等於是最高可獲1500元補助；週五更領先全台補助每房500元。

▲樂逸文旅棒球館收藏上千件棒球珍品，圖為全壘打王王貞治簽名實戰球衣。（圖／記者許宥孺攝）

樂逸集團執行長蔡肇洋表示，2年前，觀光局邀請飯店加入防疫高雄隊，當時飯店同仁都非常害怕，但是經過市府訓練和指導，將飯店設備進行更新，防疫工作一直以來都是安全的，2021年更榮獲蔡英文總統頒發防疫勳章，成為防疫國家隊重要的一員。

蔡肇洋說，直到上禮拜，入住的客人都已完成檢疫，飯店著手全面性消毒，並且砸下500多萬，拆換地毯、壁紙、浴缸等，並請廠商大規模消毒，就是為了要讓觀光客能放心入住。

▲▼樂逸文旅自防疫旅館功成身退，豪砸500多萬換新裝。（圖／記者許宥孺攝）

蔡肇洋也宣布，樂逸文旅棒球館從防疫旅館光榮引退，裝修換新改回一般旅館，配合政府補助將可0元入住。自7月15日至12月15止，開放申請的觀光局「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」活動專區上傳身份証明文件，建立旅客資料檔案，即可於週日到週四以0元免費入住客隊雙人房或完封雙人房，並且還加碼送2份自助早晨與2份自助下午茶。

▲高雄市觀光局頒發感謝狀給樂逸文旅，感謝飯店配合防疫工作。（圖／記者許宥孺攝）

觀光局副局長劉秀英今也親自到樂逸文旅，並頒發市府感謝狀。劉秀英說，防疫旅館有種種高規格要求，包括人員訓練、環境清消、門縫下貼封條等，甚至要吸收一些利潤安排通風房，細數這800多個日子，樂逸文旅都非常配合，協助市府阻隔病毒進入社區，守護市民安全。

樂逸文旅為全台最早設立的棒球主題飯店，也是高雄唯一一間，設立時間為2018年7月。飯店有美國職棒、日本職棒、韓國職棒、中華職棒等1500多件實戰球衣服，還有3000多顆簽名球，2000多隻實戰球棒、簽名球星卡、奧運獎牌等文物。最著名的為全壘打王王貞治簽名實戰球衣，美國全壘打王漢克阿倫簽名實戰球衣，2008年鈴木一郎明星賽簽名實戰球衣，以及目前最夯的大谷翔平簽名實戰球衣，也都展示於飯店內，約每3個月輪展一次。

▼樂逸文旅是高雄唯一棒球主題式飯店，收藏上千件棒球珍品。（圖／記者許宥孺攝）