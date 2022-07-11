快訊／本土19051「各縣市確診病例曝」！　新北3069最多

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11日）公布本土新增19051例，是今年5月3日以來最低，各縣市分佈以新北市3069例最多，其次為台中市2595例。

▲本土今新增19051例，是今年5月3日以來最低。（圖／記者湯興漢攝）



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指揮中心表示，今日新增之19,051例本土病例，為9,028例男性、10,012例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,069例)、臺中市(2,595例)、桃園市(2,067例)、高雄市(2,026例)、臺北市(1,743例)、臺南市(1,409例)、彰化縣(1,088例)、屏東縣(650例)、雲林縣(574例)、新竹縣(533例)、苗栗縣(458例)、宜蘭縣(451例)、新竹市(391例)、南投縣(386例)、嘉義縣(373例)、花蓮縣(353例)、基隆市(227例)、臺東縣(205例)、嘉義市(197例)、澎湖縣(118例)、金門縣(117例)、連江縣(21例)。

▲7月11日各縣市確診數。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增96例本土病例死亡個案，為59例男性、37例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、94例具慢性病史、68例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月7日至7月9日，死亡日期介於5月25日至7月8日。

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