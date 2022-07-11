陳時中粉專「1成就」火速達成！　支持者嗨炸：破紀錄啦

▲「陳時中」臉書粉專上線，不到24小時獲得臉書藍勾勾認證 。（圖／陳時中FB）

記者邱晟軒／綜合報導

陳時中10日宣布，代表民進黨競選台北市長，約在昨晚18時30分「陳時中」臉書粉專火速上線。截至目前為止，吸引超過76,708按讚、88,536追蹤，更在不到一天的時間內，獲得Facebook發放的「藍色驗證標章」，消息曝光後掀起支持者嗨爆直呼「這個勾勾破紀錄了吧」、「24小時不到！新紀錄保持人」。

陳時中在獲得民進黨選對會建議徵召參選台北市長後，即發表參選聲明，內容提及「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣。」台北是他的家，他生在這裡、長在這裡，也住在這裡，「我對台北市有深厚的感情，我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展已經停滯太久。請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好。」

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▲「陳時中」臉書粉專上線，不到24小時獲得臉書藍勾勾認證 。（圖／陳時中FB）

陳時中更在昨天傍晚成立個人臉書粉絲團，一開站就獲得大批支持者湧入留言，為陳時中加油打氣，包括屏東縣長潘孟安喊話「時中部長加油，首都進步，全力以赴」、台南市長黃偉哲力挺「台北挺時中，南北一起衝，陳時中部長加油」、民進黨立委林靜儀留言「部長加油」等。

焦糖陳嘉行今天稍早在臉書發文指出「陳時中有藍勾勾了！」消息曝光後，立刻掀起許多網友熱烈迴響，「24小時不到！新紀錄保持人」、「這個勾勾破紀錄了吧」、「好誇張，不到一天」、「太狂，還沒24小時就拿到了」；還有網友開玩笑留言「可惡，臉書果然是民進黨開的，哼！」