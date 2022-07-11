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最後身影曝！35歲醉男闖社區尿尿慘死　駕駛輾過嚇傻奔出求救

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名35歲的程姓男子在餐酒館喝到天亮，之後亂入新興區一處社區大樓停車場入口疑似要小便，卻不慎跌落車道，遭大樓住戶孫姓男子開車返家輾斃。程男最後身影曝光，顯見他離開餐酒館後走路不穩、搖搖晃晃，而開車的住戶得知輾到人後則是驚慌奔出大馬路求救，但程男最後送醫後仍搶救不治。

▲▼最後身影曝！35歲醉男闖社區尿尿亡，住戶開車輾過嚇傻奔出求救。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲35歲醉男走路搖搖晃晃，疑闖社區尿尿，不慎跌落車道遭住戶開車輾斃。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方9日上午7點55分許獲報稱，新興區某社區大樓停車場內有一名不明男子遭車輛撞傷並倒在車下。巡邏員警到場，與救護人員共同將這名35歲的程姓男子從車底下拉出，經送往大同醫院搶救，但搶救不治，於該日上午9點30分宣告死亡。

▲▼醉漢跌落大樓車道，遭住戶開車返家輾斃。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲醉漢跌落大樓車道，遭住戶開車返家輾斃。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，死者程男並非該大樓住戶，上午7點49分從附近一家餐廳出來後就因喝醉酒行走不穩，疑因尿急，原本要在大馬路旁的巷口尿尿，但不明原因又離開，走向該大樓停車場入口處小便，最後不慎跌落車道。

7點58分大樓住戶47歲孫男開車返家時，沒注意到地上有人，直接開車輾過去，發現輾到人後急忙奔出外求救。該棟大樓其他住戶得知事故後相當驚訝表示，平常附近治安很好，也沒有看過很多醉漢，沒想到居然發生這種事，真的太恐怖了，覺得車主很倒楣。

▲▼最後身影曝！35歲醉男闖社區尿尿亡，住戶開車輾過嚇傻奔出求救。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼社區大樓住戶開車返家時，不慎輾過跌落車道的程男，駕駛急忙奔出求救。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼最後身影曝！35歲醉男闖社區尿尿亡，住戶開車輾過嚇傻奔出求救。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，該案已報請高雄地檢署檢察官相驗，詳細死因仍待調查鑑驗，後續依過失致死罪嫌，將肇事的孫男函送高雄地檢署偵辦。

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