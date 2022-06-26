台南警又爆酒後失態！偵查隊長摟抱同僚+爆粗口　被記過調職

▲台南市歸仁警分局柯姓偵查隊長酒後失態，被記過調整職位。（圖／翻攝自Google Maps）

記者林悅、郭玗潔／台南報導

台南市歸仁警分局傳出員警酒後失態！有人在臉書爆料，柯偵查隊長酒後在分局內強抱值班女警，經警方調閱監視器調查後，並沒發現柯警有觸碰女警性騷擾一事，不過認為柯警確實酒後失態，將柯警記小過一次，並調整非主管職務。

有網友於24日匿名在臉書「靠北police」爆料：「我要靠北歸仁分局偵查隊長柯XX，把分局女警當作陪酒小姐，酒後竟然在分局值班台強摟性擾女警，我臺南市真是豪放，大家都是江湖兒女」，引發網友議論。

歸仁分局表示，關於柯於2022年4月間，參與隊上歡送同仁餐會結束後，返回辦公室期間，疑因酒後言行失檢等情，6月上旬分局接獲反映後，已主動配合警察局展開調查，柯酒後確有言行失檢，有行走不穩，多次向男性屬員敬禮、鞠躬及摟抱等動作，並口出穢言。

不過在臉書傳言柯性騷擾女警部分，歸仁分局表示，經檢視當時段監視器，柯並無與女性員警有肢體碰觸畫面，目前也尚未有同仁提出申訴或告訴，依性騷擾防治法的規定，事件發生後ㄧ年內都可以向機關來提出申訴，歸仁分局強調，基於保護同仁權益的立場，會再深入調查，若查有相關事證或有人提出申訴或告訴，絕對會嚴正處理。

歸仁分局認為，柯員身為領導幹部，未能以身作則，酒後衍生言行失檢情事，有失分際，顯已人地不宜，為嚴整警察紀律，將柯員記過及調整非主管職務。

▲臉書上出現台南市歸仁警分局柯姓偵查隊長酒後性騷擾女警的傳言。（圖／翻攝自臉書）