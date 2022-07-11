國道驚見「白車被鎖定」！警曬1照片：不取締對不起大家...萬人讚爆

▲「國道公路警察局」臉書粉專近日po文，曬出一張龜速車輛行駛內車道的照片。（翻攝自國道公路警察局臉書粉專）

圖文／鏡週刊

駕駛人行駛國道都知道不能超速違規，若不小心超過將可能會吃上罰單，不過若行駛的速度太慢也可能會違規。「國道公路警察局」臉書粉專近日po文，曬出一張龜速車輛行駛內車道的照片，上頭顯示駕駛僅行駛76km/h，因此開出一張違規紅單，臉書小編也無奈強調，「前面沒車還龜速，後面被你堵到天荒地老，不取締對得起大家嗎」。

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「國道公路警察局」臉書粉專近日po出一張國道龜速車輛照，指出該名駕駛在最低限速100km/h的內側「超車道」上，卻僅龜速行駛76km/h，整整遠低於限速24km/h，導致後方車輛全被塞住。

粉專也曬出開罰的紅單照片，強調「違規事實：慢速車占用內車道」，臉書小編也無奈表示，「就那2個車道，前面沒車還龜速，後面被你堵到天荒地老，不取締對得起大家嗎？國道攝影師天天都上工，天氣熱多喝水，沒事不要龜內線」。