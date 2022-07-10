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社會 社會焦點 保障人權

台男去柬埔寨打工遭囚！媽求救白狼　仲介1人頭可賺60萬

警方逮捕多名涉嫌人口販運的嫌犯。（警方提供）

▲警方逮捕多名涉嫌人口販運的嫌犯。

圖文／鏡週刊

5名懷抱淘金夢的台灣年輕人，今年3月被人蛇集團的一則博奕娛樂集團徵才廣告吸引，對方祭出月薪5萬元高薪，將5人誘騙到柬埔寨，實際上卻是替當地詐騙集團工作，因擔心非法行為被抓捕拒絕上工，結果遭囚禁在10坪不到的宿舍，吃住環境惡劣，對方甚至要求每人支付新台幣50萬元違約金才肯放人，5人擔心客死異鄉。

其中1名林姓人質母親得知後，向竹聯幫大老「白狼」張安樂求援，張擔心發生意外，先要林男向詐騙集團謊稱是「張安樂姪子」，再透過昔日1名柬埔寨友人、潮州幫李姓大哥的軍中關係，順利救出林男5人。由於這是當地詐騙集團第一次被迫「無償」放人，面子盡失，一度還派員跟蹤李與5人，場面驚險。

5名台灣人回台後，立即向刑事警察局國際刑警科報案，經兩波收網行動，逮捕負責跨國仲介的竹聯幫成員共12人，成功救出3名正準備前往柬埔寨打工的年輕人。消息曝光後，本刊接到3位心急如焚的家屬來電，聲稱家人也受困在柬埔寨當地，希望得到相同救援。

▼5名台灣年輕人從柬埔寨獲釋回台後，4月初前往刑事警察局報案。

5名台灣年輕人從柬埔寨獲釋回台後，4月初前往刑事警察局報案。

刑事局國際刑警科分析這類招募國人前往柬埔寨從事非法博弈、詐騙工作，負責仲介者與柬埔寨當地詐騙集團談好價碼，以仲介1人可得1到2萬元美金高價（約新台幣34萬至68萬元），聘請台灣年輕人前往當地工作，出發前幾乎每位年輕人都知道要從事詐騙工作，自稱被騙往當地打工的情形「相當罕見」。

目前刑事局掌握的情資顯示，柬埔寨西港是當地最大陸資博弈場所，2017年柬埔寨政府向75家網絡遊戲、博弈公司發放許可證，據報西港網路遊戲收入每年在35億至50億美元之間，其中90%來自網絡虛擬賭博場，柬埔寨當局對此似乎無能為力。目前西港吸引來自中國大陸，澳門，香港、台灣等地犯罪份子，當地的綁架、販毒、賣淫活動日益猖獗。

台灣黑幫為了招募成員，在國內以人頭網頁刊登招募廣告，招聘廣告誇大不實，以工作「收入優渥」為誘因，吸引求職者注意，並以人頭網頁隱匿張貼者身分，造成查證不易。招募人力方式包括朋友引薦、刊登社群媒體廣告（例如臉書、小飛機等），以「可預支薪水」為條件，致使因債務生活困難的國人簽訂不平等工作契約，目前經營此人口販運最熱衷的黑幫莫過於竹聯幫。

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