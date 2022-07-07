台灣麥當勞10大秘辛冷知識！曾創世界第一紀錄　美國總公司也吃驚

文、圖／鏡週刊

麥當勞因應國情，在世界各地都有些許文化差異，台灣麥當勞成立38年，也留下許多在地痕跡，台灣麥當勞近日揭露10項企業情報，包括曾創下一項世界紀錄，連美國總部都驚訝。

自2018年起《台灣麥當勞季報》每3個月會依據主題發佈文章，近日台灣麥當勞以「關於OO可能讓你很意外的POINT」為題發文，列出10項讓人意想不到的麥當勞冷知識。

1.麥當勞餐廳門口都有一個店號銅牌，而銅牌下緣距離地面的高度絕大多數為174公分，對應文公尺的吉位為「財」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2.麥當勞餐廳店號銅牌在掛上前，背面會放置價值168元的銅板（50元x3 + 5元x 3 + 1元x3），或把硬幣排成168的形狀，取其諧音希望一路發。

3.台灣第一間麥當勞，首週就創下當時全世界麥當勞單週營業額第一的世界紀錄。

4.「漢堡」、「吉事漢堡」與「薯條」，自全球第一間麥當勞開幕至今，都能在菜單上點到。

5.台灣麥當勞的「玉米湯」是由台灣團隊自行研發，也僅有在台灣為常駐產品。

6.1967年，麥當勞要推出「大麥克」（Big Mac）時，曾考慮過另外兩個名稱：「貴族」（Aristocrat）與「藍絲帶堡」（Blue Ribbon burger）。

7.當你在麥當勞聽到員工喊「外玉」時，不是指有人外遇，而是外帶玉米湯的意思。

8.麥當勞員工只要工作滿10年，就能享有長達8週的有薪「十年特休」，目前台灣麥當的員工，逾5成年資超過10年。

9.麥當勞平均全年可回收500公噸炸油，除100%回收並再製為生質柴油，並部分應用在麥當勞餐廳配送食材及備品的物流車。

10.台灣麥當勞曾送出全球唯一價值100萬的「黃金麥克鷄塊」。

2019年台灣麥當勞為慶祝來台25週年，推出造價新台幣100萬元、總重量超過14兩的純金「黃金麥克鷄塊」，還原麥克雞塊的鐘型金鷄塊、球形金鷄塊、骨形金鷄塊、靴形金鷄塊4種造型，最後送給4位幸運的抽獎民眾。

至於台灣第一家麥當勞就是民生店，1984年1月28日開幕，首週就創下單週營業額世界第1的紀錄，從此改變台灣飲食文化。當年麥當勞風光進軍台灣，隨後西門町店也迅速到位，接著便在全台開枝散葉，拓展速度連美國總公司都沒料到。