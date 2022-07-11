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光南27年仍屹立不倒！內行揭「1超強優勢」：比蝦皮便宜

有名網友在PTT發文詢好奇，光南大批發屹立不搖的賣點是什麼？（翻攝自光南大批發官網）

▲有名網友在PTT發文詢好奇，光南大批發屹立不搖的賣點是什麼？（翻攝自光南大批發官網）

圖文／鏡週刊

光南大批發至今開設27年，讓一名網友好奇屹立不搖的理由，究竟這間商場的賣點到底是什麼？貼文引起網友熱議，不少人看完直呼，「文具很便宜！」絕對是光南最大的賣點，因為販售的款式眾多，價格又很低廉，吸引不少學生族去逛。

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一名網友在PTT發文表示，早期文具、唱片、電腦軟體跟書起家的光南，如今店面充斥各種小家電，還多了些國外進口的零食，店員仍會站在店家的各個角落，但不像過去那樣緊迫盯人了。最近去光南買東西時，發現那邊的價格居然殺得「比蝦皮還低」，偶爾還會出現破盤價格，甚少傳出倒閉的消息，不禁好奇問網友：「光南的賣點是什麼呢？」

PTT一則貼文引起網友熱議，曝光光南最大賣點與必買神物。（翻攝自PTT）

▲網友曝光南最大賣點與必買神物。（翻攝自PTT）

文章曝光後，大多數的網友點名「文具類」是一個很大的賣點，真的便宜，而且販售的款式與種類都很齊全，「什麼文具都有又便宜」、「基本的文具用品都能買到」、「文具便宜」、「有些東西真的很便宜，文具類很齊全」，不少網友提到每次去一定會買筆，「有時會進一些日本當地販售的鋼珠筆」、「原子筆那區才是本體」、「筆類品項真的豐富」、「跟學生妹擠在一起挑原子筆」。

許多網友綜合來看「以品項來說光南還是比較齊全」、「小百貨的概念」、「比量販店便宜很多」、「價錢跟一般書局差很多」、「商品整體的齊全度真的算優了」。也有網友指出可以買到一些特殊商品，「最簡單能買到工程計算機的地方」、「卡帶、CD還有DVD等那裡比較容易買到」。

光南大批發前身為唱片行，成立於西元1984年，主要銷售音樂相關產品。隨著台灣的音樂市場逐漸萎縮，光南唱片加入販賣書籍文具以及生活百貨、電腦週邊等商品，於1995年轉型為複合式賣場，更名為光南大批發連鎖店，擁有30年的通路經驗，成為現今仍屹立不搖的複合式賣場。




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