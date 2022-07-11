「士林之狼」3個月犯案5死26傷　揭34年前台北人夢魘

▲士林之狼禹建忠自承因缺錢才會行搶，並非故意殺人。

圖文／鏡週刊

34年前，台北市出現手持棍棒襲擊婦女後腦、藉機劫財的士林之狼，短短3個多月，共造成5人死亡、26人受傷，連1名警察之妻也橫死街頭。為了緝凶，警方成立獵狼專案，透過查贓資料庫，翻遍300多家當舖、銀樓，最後從上萬件帳冊資料中，發現1條被害人遭搶的金項鍊，鎖定典當人禹建忠涉有重嫌，並前往台中營區將他緝捕到案，終於解除治安危機。

現任刑事警察局長黃嘉祿本月中旬退休，結束43年的警察生涯，退休之前他接受本刊採訪，談的是他擔任台北市警局刑警大隊肅竊組長時，成功緝捕「士林之狼」禹建忠的故事。

▼刑事局長黃嘉祿退休前接受本刊專訪，揭露34年前緝捕士林之狼的祕辛。



時間回到34年前，1988年7月30日中午，1名婦人到台北市士林某市場買菜，返家時遭歹徒持木棒從後腦敲擊，身上的皮包被搶走，第1起案件發生後連續3個月，士林區又有多名婦人遭同樣的手法搶劫，甚至還有被害人橫死街頭！

▼警方根據被害人描述，請專家畫下士林之狼的樣貌，並印製成查緝專刊。



同年10月31日下午1點，35歲的陳姓婦人帶著10歲的兒子走在士林區福港街，沒想到遭歹徒尾隨進入巷內，持木棒從陳的後腦狠狠敲擊，扯斷她脖子上的金項鍊逃逸。

▼禹建忠犯案的地點包括台北市士林及大同區，共造成5名婦人死亡。



陳婦的兒子看到媽媽倒在血泊中，驚嚇大叫：「快救我媽媽！」路人聽見馬上打電話報警，不過，警消到場時，陳已沒有呼吸心跳，搶案變命案，媒體大幅報導，警方也開始承受破案壓力。



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