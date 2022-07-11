國民黨批陳時中「落跑指揮官」　她困惑：之前不是一直呼籲部長卸職？

▲衛福部長陳時中。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨佈局雙北市長選戰，選舉對策委員會10日拍板，台北市建議徵召衛福部長陳時中，而藍營北市首長參選人蔣萬安批評，陳時中是落跑指揮官。對此，市議員參選人顏若芳表示，國民黨在防疫的這幾年最常講的就是要換指揮官、甚至有立委說要槍斃陳時中，「陳時中階段性任務達成準備卸職，國民黨反而又說陳時中不能來？」

顏若芳表示，昨天民進黨宣布將提名陳時中參選北市長，結果國民黨馬上開始群魔亂舞，護駕民調毫無起色的蔣萬安。看了一輪，發現國民黨、民眾黨能講的都只圍繞在一直跳針罵陳時中落跑、不負責任。

對於蔣萬安說法，顏若芳指出，這實在是滿諷刺的，國民黨在防疫的這幾年來，除了不斷抹黑我國防疫成績、賤視防疫人員辛勞外，「最常講的就是要政府儘速撤換指揮官、甚至還有國民黨立委說要槍斃陳時中部長。」

顏若芳表示，無論是轟炸抹黑、人格抹煞、或是宣稱疫情嚴峻，國民黨都曾呼籲過陳時中卸職，不僅無視這兩年的防疫辛勞，更刻意忽視全球疫情正嚴峻時，陳時中部長帶領的防疫團隊成功守住台灣，甚至驕傲地對全世界喊出「Taiwan can hlep」。

顏若芳指出，現在，台灣疫苗覆蓋率已達九成，指揮中心團隊運作成熟、穩定，陳時中階段性任務達成準備卸職，來到台北市一起打拚時，「國民黨反而又說陳時中不能來？」

對於藍營說法，顏若芳表示，國民黨護駕蔣萬安，大搞政治雙標還自打嘴巴，抹黑陳時中不負責任前也應該先看看自家人造謠誤國、親中拒台、見風轉舵，現在還有一個整天講廢話，提不出台北市政見、迴避議題，只會強調自己的蔣家血脈台北市長候選人，「對台灣來說，中國國民黨本身就是最不負責任的存在。」

▼台北市議員參選人顏若芳。（圖／記者李毓康攝）

