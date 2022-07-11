陳時中一肩扛參戰！　前美女主播轟「欠萬華一個交代」：請先道歉

▲陳時中確定代表民進黨角逐台北市長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中10日宣布，代表民進黨競選台北市長。對此，前主播、民眾黨議員參選人吳怡萱抨擊「陳時中欠萬華一個交代，請先跟萬華道歉！」

吳怡萱今（11日）在臉書發文表示，陳時中被徵召參選台北市長，聲明強調責任來就扛，真的是只出一張嘴，疫情這兩年多來，扛了什麼責任？疫苗不夠時，陳部長意識形態作祟擋BNT；政策讓第一線無所適從，陳部長說：「要怪就怪病毒」；口罩、快篩和篩檢站都是台北市府超前應變，請問陳部長扛了什麼？

吳怡萱認為，尤其為了護航3+11，讓萬華承受了所有的污名，「請問陳部長這一年來是怎麼對待台北？怎麼對待萬華？」

▲陳時中參選首都市長，吳怡萱認為「欠萬華一個交代」 。（圖／翻攝自吳怡萱臉書）

吳怡萱回顧去年5月，台灣爆發社區傳播鏈，衛福部次長石崇良睜眼說瞎話，指控「萬華是破口」，綠媒下標「萬華病毒」，害萬華變眾矢之的，民眾不敢來，生意全下滑，我們有苦難言，只能努力慢慢撕掉標籤，「這個時候，陳部長你在哪？」

吳怡萱感嘆，我們不曾看過陳時中給萬華任何關愛眼神，跟其他縣市相比，我們看不到陳部長給台北市更多溫暖，政治凌駕防疫，現在卻要來尋求支持，陳部長要萬華人情何以堪？要台北人情何以堪？

針對陳時中昨聲明「城市發展停滯太久」，吳怡萱說，台北沒有停滯，那是陳部長沒有走進基層，沒有感受地方的前進，就是因為不常來基層，所以才會放任萬華如此有生命力的地方，在疫情期間備受委屈。要一肩扛？陳時中欠萬華一個交代，請先跟萬華道歉。