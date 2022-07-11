快訊／陳時中稱責任他扛　蔣萬安酸：他是扛起民進黨交付任務





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安再批陳時中「落跑指揮官」。（圖／蔣萬安辦公室表示提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨確定徵召衛福部長陳時中參選台北市長，陳時中參選聲明中稱「責任他來扛」、「台北市的發展停滯太久」，國民黨台美市長將萬安今（11）日表示，他扛的是民進黨交付的任務。

蔣萬安指出，陳時中說責任來他來扛，但是台灣現在每天還是有兩萬多確診案例、近百的死亡個案。疫情還沒有結束，他說他要扛責是他選擇的，並不是堅守崗位對抗疫情，反而是落跑去參選台北市長，這非常荒謬也非常諷刺。這並不是扛責，這是完全卸責。

蔣萬安表示，《彭博社》公佈6月份全球防疫韌性排名，台灣是倒數第二，且截至昨天為止，全台灣累計有超過四百萬的病例，光台北市就接近四十萬確診案例、接近一千名不幸因染疫死亡的人，這背後代表的是多少家庭受到影響，更對經濟更造成嚴重衝擊。

所以陳時中，他扛起的是民進黨交付他的任務，並不是民眾對他的期待。人民看到的，是陳時中無法扛起防疫的責任，落跑去選舉，他成爲中華民國防疫史上第一位落跑的指揮官，台灣人民會永遠記住這一刻。

至於陳時中自稱「沒有落跑」，下午卻要請假參加民進黨活動，蔣萬安表示，他現在還是衛福部長，以及身兼防疫指揮中心的指揮官，「趕快把接任人選確定吧！」