李永然／【查辦郭彥均】政府應謙卑認錯勿堵住人民的嘴

這兩年多的Covid-19疫情，對於台灣造成的影響眾所皆知，由於Covid-19是一種「傳染病」，政府得以杜絕傳染病的發生、傳染及蔓延為由，而啟動《傳染病防治法》，並透過該法採取各項防疫措施，對於各項受到限制的措施依法人民當然負有配合的義務。

人民為配合防疫指揮中心的各項防疫措施，往往犧牲個人的各項自由，無非是相信政府會透過儲備防治傳染病的防備裝置、器材、藥品，藉以為民眾防疫，維護民眾的健康及寶貴的性命。

然台灣今年因Omicorn病毒肆虐，致疫情再度爆發，隨著染疫確診數不斷增加後，防疫指揮中心突然由往昔的「清零做法」，轉為「與病毒共存」，竟然以欠缺同理心的口號告知民眾對於此一措施的改變，民眾須「自主應變」。但快篩劑不足、給藥太慢、十一歲以下兒童未打疫苗、長照機構一堆老人等等，導致人心惶惶。

隨後長照中心住民死亡數增加，又直至5月28日兒童染疫死亡也增至10個人，乃引發藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「小孩愈來愈慘」、「看到這麼多孩子，就這樣走」。行政院蘇貞昌院長受訪時竟稱這是「不實謠言」，刑事局也指出不排除約談郭彥均等人到案說明。

未料政府對於民間原已因政府防疫政策改變，準備不足，造成已不斷蔓延的民怨，亳無感覺，現又出現政府竟無法容忍民眾表達心聲的意見，立即使原已沸騰的民怨爆發出來，灌爆蔡總統的臉書，嗆聲「堵不住我的嘴」。政府見狀，立即髮夾彎說不會針對藝人個人。

其實疫情期間，任何人均不得散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息；如有前述行為，而足生損害於公眾或他人者，則構成犯罪，依《傳染病防治法》第63條規定課以刑責，科「新台幣三百萬元以下罰金」。而藝人郭彥均透過臉書僅表達不捨孩子因確診而失去寶貴生命的慈悲心，竟招來政府無法容忍「很多孩子」中的「很多」兩個字，而要啟動「國家機器」進行偵辦。每個孩子都是父母的心頭肉，如果政府有做好妥善的防疫措施，讓孩子不必失去寶貴的生命，這不就是政府應擔負起的責任。政府竟然不知反省，其傲慢自難以令全民忍氣吞聲。

或許政府會說，國外同樣染疫會有死亡案例發生，不可能獨厚台灣可以倖免於難而零死亡；可是這次政府在準備不足的情形下，防疫措施突然改變，而陳時中部長兩年多來經常在口中唸唸有詞的「超前部署」，竟然出現樣樣都缺的窘狀，捉襟見肘；更令民眾氣結的是，政府丟出冷漠的一句話「自主應變」，令民眾為之錯愕。

台灣最可貴的是崇尚民主及堅持人權理念；藝人郭彥均本於「言論自由」，表達自己的意見，發抒自己內心的感觸，政府在此時此刻應以謙卑的態度，傾聽人民的心聲；倘若防疫措施不足或失當，即應改弦易轍並向全民道歉，而不是只想啟動「國家機器」，運用相關法律，恫嚇人民，封住人民的嘴。

更何況，言論自由是最卑微的基本人權，政府千萬不能想運用《傳染病防治法》的處罰規定，封住人民的口，這相當不智，且嚴重欠缺民主素養。

雖然政府已經髮夾彎，改口不會針對藝人郭彥均個案進行查辦，但如果原來有錯即應認錯道歉，並反省思過，未來的舉措才會改進；如果不認錯，進而粉飾說沒有針對個案，這又是錯上加錯！

最後，期盼政府務必用尊重生命的觀念進行防疫，不管是罹患慢性病的老人或未施打疫苗的兒童，每個生命都是「唯一的」、「珍貴的」，不能被輕易或疏失而犧牲的。人民信賴政府，配合各防疫的管制措施，政府務必秉持良心善用，做好儲備防治傳染病的防備裝置、器材、藥品，超前部署，而不是私心自用，偏頗執法，欠缺同理心，濫用管制措施，致使台灣民主嚴重倒退，並貽笑國際社會！

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●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。