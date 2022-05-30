　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然／【查辦郭彥均】政府應謙卑認錯勿堵住人民的嘴

這兩年多的Covid-19疫情，對於台灣造成的影響眾所皆知，由於Covid-19是一種「傳染病」，政府得以杜絕傳染病的發生、傳染及蔓延為由，而啟動《傳染病防治法》，並透過該法採取各項防疫措施，對於各項受到限制的措施依法人民當然負有配合的義務。

人民為配合防疫指揮中心的各項防疫措施，往往犧牲個人的各項自由，無非是相信政府會透過儲備防治傳染病的防備裝置、器材、藥品，藉以為民眾防疫，維護民眾的健康及寶貴的性命。

然台灣今年因Omicorn病毒肆虐，致疫情再度爆發，隨著染疫確診數不斷增加後，防疫指揮中心突然由往昔的「清零做法」，轉為「與病毒共存」，竟然以欠缺同理心的口號告知民眾對於此一措施的改變，民眾須「自主應變」。但快篩劑不足、給藥太慢、十一歲以下兒童未打疫苗、長照機構一堆老人等等，導致人心惶惶。

隨後長照中心住民死亡數增加，又直至5月28日兒童染疫死亡也增至10個人，乃引發藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「小孩愈來愈慘」、「看到這麼多孩子，就這樣走」。行政院蘇貞昌院長受訪時竟稱這是「不實謠言」，刑事局也指出不排除約談郭彥均等人到案說明。

未料政府對於民間原已因政府防疫政策改變，準備不足，造成已不斷蔓延的民怨，亳無感覺，現又出現政府竟無法容忍民眾表達心聲的意見，立即使原已沸騰的民怨爆發出來，灌爆蔡總統的臉書，嗆聲「堵不住我的嘴」。政府見狀，立即髮夾彎說不會針對藝人個人。

其實疫情期間，任何人均不得散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息；如有前述行為，而足生損害於公眾或他人者，則構成犯罪，依《傳染病防治法》第63條規定課以刑責，科「新台幣三百萬元以下罰金」。而藝人郭彥均透過臉書僅表達不捨孩子因確診而失去寶貴生命的慈悲心，竟招來政府無法容忍「很多孩子」中的「很多」兩個字，而要啟動「國家機器」進行偵辦。每個孩子都是父母的心頭肉，如果政府有做好妥善的防疫措施，讓孩子不必失去寶貴的生命，這不就是政府應擔負起的責任。政府竟然不知反省，其傲慢自難以令全民忍氣吞聲。

或許政府會說，國外同樣染疫會有死亡案例發生，不可能獨厚台灣可以倖免於難而零死亡；可是這次政府在準備不足的情形下，防疫措施突然改變，而陳時中部長兩年多來經常在口中唸唸有詞的「超前部署」，竟然出現樣樣都缺的窘狀，捉襟見肘；更令民眾氣結的是，政府丟出冷漠的一句話「自主應變」，令民眾為之錯愕。

台灣最可貴的是崇尚民主及堅持人權理念；藝人郭彥均本於「言論自由」，表達自己的意見，發抒自己內心的感觸，政府在此時此刻應以謙卑的態度，傾聽人民的心聲；倘若防疫措施不足或失當，即應改弦易轍並向全民道歉，而不是只想啟動「國家機器」，運用相關法律，恫嚇人民，封住人民的嘴。

更何況，言論自由是最卑微的基本人權，政府千萬不能想運用《傳染病防治法》的處罰規定，封住人民的口，這相當不智，且嚴重欠缺民主素養。

雖然政府已經髮夾彎，改口不會針對藝人郭彥均個案進行查辦，但如果原來有錯即應認錯道歉，並反省思過，未來的舉措才會改進；如果不認錯，進而粉飾說沒有針對個案，這又是錯上加錯！

最後，期盼政府務必用尊重生命的觀念進行防疫，不管是罹患慢性病的老人或未施打疫苗的兒童，每個生命都是「唯一的」、「珍貴的」，不能被輕易或疏失而犧牲的。人民信賴政府，配合各防疫的管制措施，政府務必秉持良心善用，做好儲備防治傳染病的防備裝置、器材、藥品，超前部署，而不是私心自用，偏頗執法，欠缺同理心，濫用管制措施，致使台灣民主嚴重倒退，並貽笑國際社會！

好文推薦

李永然／說好的居住正義？央行打房勿傷及無辜首購族

李永然／貪污案情輕法重　議員詐助理費是制度殺人嗎

李永然／假律師詐訴訟費！冒牌律師演不了《神鬼交鋒》 

●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
LIVE／ 開邊境「縮短檢疫天數」　陳時中最新說明
女星今天滿35歲了！　正式繼承亡母2.3億遺產
5同事確診「APP整排無」網喊刪！　1族群反怒噓：就台人不屑
老公嗨傳A片「隔壁人妻回2字」　正宮見Google時間軸更崩
媽媽求問「兒童打BNT」副作用　家長群回報！她飆高1指數傻了
低胸妹「高雄式騎法」慘了！　一吹被逮捕怨：一定要上銬嗎
朱學恒鬧完黃子佼賀文「開直播收抖內」！女星氣炸嗆5字　金額曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

郭彥均PO文風波擴大　調查局嚴防「徐芳麗」們操弄假新聞

聲援郭彥均！柯文哲籲：以同理心看待　「沒聲音不代表事實不存在」

「很多孩子都走」要辦！黃國昌批蘇貞昌　「公職抹黑BNT怎沒聽你咎責」

蘇貞昌要法辦郭彥均讓他氣炸　「只敢查民眾不查自家網軍」

新台灣模式變「類戒嚴」？人權協會譴責蔡政府：扼殺言論自由

暫不約談郭彥均！「很多孩子走」發酵　刑事局追內容農場來源

快訊／蘇貞昌親回郭彥均PO文風波：資訊戰不能鬆懈

陳時中「不實炒作不應該」　郭彥均回應吐心聲

李永然／【查辦郭彥均】政府應謙卑認錯勿堵住人民的嘴

蔡正傑／防疫保單之亂　保險公司能拒保防疫險嗎

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

李永然／【查辦郭彥均】政府應謙卑認錯勿堵住人民的嘴

蔡正傑／防疫保單之亂　保險公司能拒保防疫險嗎

地院調查法官疑拖案還發高額獎金　何俊英：恐惹議「官官相護」

士林高雄2法官疑暗助猥褻被告涉違失　考績竟獲甲等領高額年終

林雨宣拍「山區撞車爆炸戲」興奮睡不著！自招血液裡很M

綠軍連贏搶七！菜鳥教頭成史上第1人　季中東區第11竟打進總決賽

不想上班！友自製「2條線快篩」　她見照片傻眼：紅筆收起來

綜所稅申報倒數計時！　一表秒懂5個報稅關鍵時間點

疑妻曖昧推拿師！斧頭、空氣槍爆擊下體　醋夫殺人未遂起訴

智慧型手機再遇逆風！　傳三星削減3000萬隻出貨量

防疫優先！北港朝天宮旁百年「龍井」　連2年不開放取「午時水」

料理之王3慶首播！天天預測抽夢幻品BRUNO電烤盤

《九品芝麻官》如花中風消失3年「暴瘦近照曝光」！　復健成功宣告復出

鄭欣宜滿35歲了！正式繼承亡母2.3億遺產…港媒爆「遺產數字上漲」

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

法律熱門新聞

2法官疑暗助被告還獲甲等　考績恐重評

李永然／郭彥均事件政府「堵不住我的嘴」

蔡正傑／保險公司能拒保防疫險嗎

地院查法官竟拖案　何俊英：恐惹議

5男關一起　牢房竟變炮房

開放海歸牙醫　牙醫學生會提訴求

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

黃伊平／墮胎需要配偶同意嗎

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

給說法／違規停車竟會扯上刑責

告訴6月期限　法界：過了就GG

洪敏超／欠租不搬家　租霸有竊佔刑責

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

更多熱門

相關新聞

同事確診「APP整排無」網喊刪！1族群怒噓

同事確診「APP整排無」網喊刪！1族群怒噓

本站29日曾報導《到處都確診社交距離APP還要用？陳時中：是決定做不做快篩重要依據》，就有網友質疑，因為辦公室先後有5個人確診，他過幾天也中鏢，但開APP一看，卻顯示一整排「無接觸」，不禁傻眼，就有人也直呼早就想刪APP。不過，一群人則是開噓，「連基本原理都不懂」，也直嘆台人1習性恐讓APP失去意義。

快訊／蘇貞昌同意「鬆綁邊境管制」　將放寬入境總量、檢疫天數

快訊／蘇貞昌同意「鬆綁邊境管制」　將放寬入境總量、檢疫天數

傳民進黨強推陳時中參選　蔣萬安：「防疫做得差」不會因派誰改變

傳民進黨強推陳時中參選　蔣萬安：「防疫做得差」不會因派誰改變

郭彥均PO文風波　調查局嚴防「徐芳麗」們造謠

郭彥均PO文風波　調查局嚴防「徐芳麗」們造謠

關鍵字：

法律 司改人權李永然郭彥均堵不住我的嘴蘇貞昌傳染病防治法蔡英文陳時中

讀者迴響

熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

快訊／林暐哲宣布放棄商標權　魚丁糸終於拿回「蘇打綠」！

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面