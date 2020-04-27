李永然／私刑虐死收容人　穿囚服國民仍享基本人權

▲2019年底發生在高雄監獄的收容人遭私刑毆打致死案件，監獄行刑目的並非應報，而是要助其重返社會。（圖／視覺中國CFP）

2020年1月20日，高雄地檢署偵辦2019年11月發生在高雄監獄的陳姓收容人因身體不適昏迷送軍醫院後不治，嗣後經法醫相驗屍體，竟發現陳姓收容人生前曾被上銬，遭到暴力毆打，導致大量內出血；陳姓收容人回到牢房內痛苦呻吟，管理員卻毫不理睬，檢察官進而將李姓、邱姓兩位管理員與蔣姓等4名收容人，依《刑法》「凌虐人犯致死罪」提起公訴。

此案涉及監獄內的暴力，按監獄內的暴力刑態可分為：1.收容人相互間的暴力行為；2.收容人對監獄管教人員的暴力行為；3.監獄管教人員對收容人的暴力行為。前述案例則屬於第3種類型，即監獄管教人員對收容人的暴力行為，其中竟連同4名收容人也涉嫌共犯。

收容人在監獄服刑屬於穿著囚服的人民，除了因服刑受到法律必要之限制外，也享有《憲法》所保障的基本人權。隨著人權的高漲，加上監獄處遇制度愈加完備，監所管理人員不得對收容人有暴力行為，因為「維持絕對的權威，非施點顏色給收容人，即不足以維護監獄秩序」的想法，是非常落伍的思想。

監獄秩序的維持及使犯罪矯治上軌道，需依靠《監獄行刑法》與相關配套法規，以及管教人員執行的技巧。不論人身安全、生活給養、健康照護等，管教人員應拿出愛心與耐心善待收容人，才能使其真正懺悔向善，達到監獄行刑的目的，俾助於其服刑期滿或假釋後出獄，重返社會重生。

此一案例既已發生，檢察官也已將高雄監獄管理人員提起公訴，法官應審慎審理裁判，毋枉毋縱；監所主管機關也應就此案例，對於監所管理進行改善，使類似案例不再發生。

又陳姓收容人的家屬對於親人的死亡，此已涉《國家賠償法》第2條之公務人員執行職務行使公權力，因故意或過失不法侵害人民自由或權利的國家賠償責任，可依前述規定請求「賠償義務機關」國家賠償。同時也盼「國家賠償義務機關」於賠償後，對於公務員具有「故意或重大過失」時，行使求償權，才能使監所管理人員知所警惕，以免未來再發生類似事件。

我國《監獄行刑法》方於2019年12月間經立法院三讀通過修正，總統已於2020年1月15日公布修正條文，人民正引領企盼「監獄行刑」能有更進步的思維，希望透過前開案例的殷鑑，使我國收容人權益能獲得應有的保障。

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●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。