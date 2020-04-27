　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然／私刑虐死收容人　穿囚服國民仍享基本人權

請按讚支持 ETtoday新聞雲

監獄，受刑人，鐵窗（圖／視覺中國CFP）

▲2019年底發生在高雄監獄的收容人遭私刑毆打致死案件，監獄行刑目的並非應報，而是要助其重返社會。（圖／視覺中國CFP）

2020年1月20日，高雄地檢署偵辦2019年11月發生在高雄監獄的陳姓收容人因身體不適昏迷送軍醫院後不治，嗣後經法醫相驗屍體，竟發現陳姓收容人生前曾被上銬，遭到暴力毆打，導致大量內出血；陳姓收容人回到牢房內痛苦呻吟，管理員卻毫不理睬，檢察官進而將李姓、邱姓兩位管理員與蔣姓等4名收容人，依《刑法》「凌虐人犯致死罪」提起公訴。

此案涉及監獄內的暴力，按監獄內的暴力刑態可分為：1.收容人相互間的暴力行為；2.收容人對監獄管教人員的暴力行為；3.監獄管教人員對收容人的暴力行為。前述案例則屬於第3種類型，即監獄管教人員對收容人的暴力行為，其中竟連同4名收容人也涉嫌共犯。

收容人在監獄服刑屬於穿著囚服的人民，除了因服刑受到法律必要之限制外，也享有《憲法》所保障的基本人權。隨著人權的高漲，加上監獄處遇制度愈加完備，監所管理人員不得對收容人有暴力行為，因為「維持絕對的權威，非施點顏色給收容人，即不足以維護監獄秩序」的想法，是非常落伍的思想。

監獄秩序的維持及使犯罪矯治上軌道，需依靠《監獄行刑法》與相關配套法規，以及管教人員執行的技巧。不論人身安全、生活給養、健康照護等，管教人員應拿出愛心與耐心善待收容人，才能使其真正懺悔向善，達到監獄行刑的目的，俾助於其服刑期滿或假釋後出獄，重返社會重生。

此一案例既已發生，檢察官也已將高雄監獄管理人員提起公訴，法官應審慎審理裁判，毋枉毋縱；監所主管機關也應就此案例，對於監所管理進行改善，使類似案例不再發生。

又陳姓收容人的家屬對於親人的死亡，此已涉《國家賠償法》第2條之公務人員執行職務行使公權力，因故意或過失不法侵害人民自由或權利的國家賠償責任，可依前述規定請求「賠償義務機關」國家賠償。同時也盼「國家賠償義務機關」於賠償後，對於公務員具有「故意或重大過失」時，行使求償權，才能使監所管理人員知所警惕，以免未來再發生類似事件。

我國《監獄行刑法》方於2019年12月間經立法院三讀通過修正，總統已於2020年1月15日公布修正條文，人民正引領企盼「監獄行刑」能有更進步的思維，希望透過前開案例的殷鑑，使我國收容人權益能獲得應有的保障。

好文推薦 

李永然／放寬外役監遴選資格　復歸之路一視同仁

李永然／調查影片外流　「偵查不公開」不該淪為口號

李永然／從宗教自由保障談《羈押法》修正

●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。

ET快訊
愷樂下場慘了！代言正式被撤　3品牌官網宣傳照全消失
新北12歲女童出去玩失蹤　廢棄自來水廠尋獲遺體
國內首例「出院後又驗出陽性」　再回醫院隔離
羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝！愛你老公…想抱住你狂親
口罩新措施！　可將9片額度「捐出助全世界」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

受刑人遭監獄管理員「凌虐致死」　鍾佳濱要求矯正署杜絕監視死角

獨／差1月出獄父子團圓！遭6人私刑慘死　里長曝皮鞋踹斷骨…嗆跟高監拚老命　

獨／肋骨粉碎腹血1400cc活活打死！怒轟高監黑牢未道歉　姐：我弟不是死刑犯　

高雄監獄2管理員帶頭虐囚！他被「拖到死角」遭4受刑人痛毆　出血1400ml慘死

黃明鎮／【獄政人權】超人獄警　犯罪矯正最前線

黃宗旻／【獄政人權】盼監獄不再成為修羅場

獨／高監收容人疑「黑管教」亡　檢羈押6人撕「國防布2.0」追消失900秒

李永然／私刑虐死收容人　穿囚服國民仍享基本人權

許翔甯／學生不想升旗就被記過？訴願決定撤銷是說啥

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

阿虎曝「和大根談心」：他有在反省！　沒參加過小豬轟趴？「沒有被受邀」

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

李永然／私刑虐死收容人　穿囚服國民仍享基本人權

許翔甯／學生不想升旗就被記過？訴願決定撤銷是說啥

噁男緊身裝闖台藝大騷擾33女大生　逼近大喊「要當我老婆？」

雲林大動作稽查KTV消防安全設備　2周內清查155家

哥倫比亞大學改線上授課　學生抗議「要求退還55％學費」

疫情擾亂台商資金回台腳步　會計師提延長優惠等8建議　增加誘因

國表藝各館團推「特別方案2.0」　朱宗慶曝跟鄭麗君部長講電話到深夜1點

感染擴散停止「社區也平安」　紐西蘭逐步解封…總理：這是場勝利！

日政府應對疫情反應慢「優先順序不明」　專家怒批：臨時抱佛腳！

超夯文青質感書店再開一家！蔦屋書店5月底進軍高雄

中職／填補林智勝戰力　杜家明可望棄投從打首度上一軍

川普推「注射消毒水」治新冠肺炎！　中聯部「大讚」做得對：可以漱口~

密集恐懼慎入！南投女不敢去醫院：怕染新冠…屁股狂長「白膿蟲卵」隨時爆

法律熱門新聞

許翔甯／學生不想升旗就被記過？

醫院床戰12歲女　「叔叔」性侵定讞

李永然／私刑虐死收容人　囚民有人權

李永然律師新作教你搞懂智財權

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

蘇南／《紓困條例》補助勞工什麼

告訴6月期限　法界：過了就GG

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

邱顯智／哀愁的彼條橋　后豐大橋案

更多熱門

相關新聞

許翔甯／學生不想升旗就被記過？

許翔甯／學生不想升旗就被記過？

前陣子，一則新聞標題「司法首例！高中生未升旗遭處分，告贏教育部」，這則判決中，陳同學被記的三支警告還在，只是「回復到」還沒提起訴願之前。其中關鍵在於大法官作成的釋字784號，宣告中小學生享有和大學生一樣的訴訟保障。

前大法官徐璧湖遭控詐領遺產　無罪確定

前大法官徐璧湖遭控詐領遺產　無罪確定

台耀化學完成瑞德西韋　陽明交大供法律支援

台耀化學完成瑞德西韋　陽明交大供法律支援

建築設計師分飾2角性侵少女　判刑定讞

建築設計師分飾2角性侵少女　判刑定讞

美國又一州「狀告中國隱瞞疫情」求償！

美國又一州「狀告中國隱瞞疫情」求償！

關鍵字：

法律司改人權李永然高雄監獄收容人私刑監獄管理員監獄行刑法

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

美19歲左投飆164火球　日網友嚇呆

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

南韓再曝光金正恩現況：健康活著

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面