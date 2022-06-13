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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然／期待更在地的美國台灣宗教自由報告

▲▼新冠肺炎本土疫情升高，指揮中心宣佈今(22)日起24類場所如遶境、進香團等宗教活動，未接種第三劑者將不得進入或參與。士林慈諴宮,媽祖遶境,追加劑,宗教信仰,祭祀,傳統習俗,大拜拜,陣頭,廟會,24類場域。（圖／記者李毓康攝）

▲為落實台灣宗教自由，建議廣泛接觸台灣的宗教團體與人權團體，才能掌握更核心的改善根本。（圖／記者李毓康攝）

美國國務院於2022年6月3日公布〈2021年國際宗教自由報告〉，其報告包括「台灣」；美國國會因於1998年通過《國際宗教自由法》（Interanational Religious Freedom Act），並依該法案成立「美國國際宗教自由委員會」（USCIRF），該委員會每年都會公布「國際宗教自由報告」。

其於2021年公布〈2020年國際宗教自由報告〉，關於台灣主要提到：1.家事勞工與看護未受台灣《勞動基準法》保障，致不能依法每週休假一天，導致許多家事勞工無法休假去參加「宗教禮拜」；2.有某志工團體在下課時間教導具「宗教色彩」的課程，違反《教育基本法》。筆者曾撰文建議美國國際宗教自由委員會能透過台灣的人權團體、宗教團體等民間團體，進行田野調查，方能更確實掌握核心且全面的問題，如此一來，針對「台灣部分」的報告才能更具權威性，進而能促進台灣之宗教事務主管機關能改進相關措施，落實宗教自由的維護。

2022年於6月3日公布的〈2021年國際宗教自由報告〉相較於去年，已有明顯進步，內容多達6頁，主要包括四大部分：1.台灣各宗教人口的比例：2.台灣政府尊重宗教自由的現狀：3.社會面尊重宗教自由的現狀:4.美國政府的政策與執行。

這份對台灣宗教自由報告發布時，美國國務卿布林肯表示：「宗教人權是基本人權，此權利遭剝奪，往往造成社會緊張、分裂、不穩定與衝突。」他對於台灣政府在宗教自由的努力，肯定有明顯進步。

此次報告特別針對在台灣移工之宗教參與的障礙，提及目前台灣有23萬7千名外籍看護，台灣政府擴大外籍看護工家庭使用「喘息服務補助計畫」，讓移工可以於休假參與宗教活動。這方面可由2019年共使用2萬4千天，2020年共使用8萬4千天，直到2021年更高達9萬6千天，無怪乎美國布林肯國務卿肯定台灣政府在宗教自由方面的明顯進步。

雖然筆者也認同美國今年針對台灣宗教自由所提出的宗教自由報告，比2021年的報告要更深入；但基於其報告未來能「止於至善」起見，筆者認為美國仍有努力的空間。其實，美國在台協會（AIT）為了瞭解台灣宗教自由的現況，費了不少心血，接觸了台灣的立法委員、相關部會首長、台灣宗教無任所大使（玉山神學院布興、大立院長）、學者、不同宗教領導人（中國回教協會、達賴喇嘛西藏宗教基金會、台灣基督長老教會、慈濟基金會），但對於曾在2020年10月間提出「宗教團體人權平行報告」的中國佛教會、台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會，則未有任何接觸；甚至也與於2020年10月間提出「宗教團體人權平行報告」的「中華人權協會」沒有任何接觸，導致無法確實針對台灣宗教的核心問題進行針貶。

目前台灣宗教的核心問題不少，例如：大法官釋字第573號解釋既已釋憲《監督寺廟條例》部分條文違反「宗教團體人事自主、財務自由權」，致部分法律條文已失效，何以迄今仍未見改善及新法律的制訂？「寺廟補辦登記」、宗教團體利用宗教用地受到政府違反《憲法》第23條「比例原則」的限制、聯合國《公民與政治權利國際公約》第18條規定在台灣的落實情形等等，這些核心問題均未見探討。

筆者最後在此呼籲，美國政府能關切世界各國的宗教自由現狀，並敦促各國進行改善，值得肯定；但為了讓報告能更深入起見，建議美國在台協會應協助「美國國際宗教自由委員會」更廣泛地接觸台灣的宗教團體與人權團體，並協助了解在台灣一直有團體呼籲台灣立法院應完成《宗教基本法》的訴求。如能如此，深信未來於2023年發布的〈2022年台灣宗教自由報告〉一定令人耳目一新，且更具促進台灣宗教自由的實質意義。

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