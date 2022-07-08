法務部嚴格審查檢察官年度考績　3名甲等檢察官翻盤變丙等

▲法務部下重手更改3名檢察官考績，重申法務部長蔡清祥司法為民的決心。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部展現決心，回應民眾對司法的期待。針對士林地檢署檢察官陳姿雯、桃園地檢署檢察官張羽忻、高雄地檢署檢察官趙期正3人獲得甲等的考績，法務部認為違失行為具體，影響司法公信力，直接更改3人的考績為丙等。

台灣高等檢察署去年針對全國各地檢署實施業務檢查，針對3個月以上未曾進行審理的案件，將特別要求管考。而高檢署發現陳姿雯有一起案件在電腦登載中有進度，但實際上卻與紙本登載紀錄不符；另外張羽忻則是有一起案件超過半年未曾進行。高檢署註記2人有違失，要求該管地檢署列入年度職務考評。不過2個地檢署最後仍對2檢察官作出年度考績甲等的考評。

至於趙期正則是開庭時不當言行，被法務部長蔡清祥點名，發出聲明提到「深表痛心」、「重申對於不適任司法官加速淘汰之決心」；但最後高雄地檢仍給予年度考績甲等。

3人的年度考績案送交「檢察官人事審議委員會」審查後，獲得檢審會覆核通過。但送到法務部作最後核定時，法務部先前就退回檢審會重審；不料檢審會仍二度通過甲等的覆核，再送交法務部核定。法務部最後決定拿出高標準審查，直接更改3人的年度考績，全都改為丙等。舉了解，考績列為丙等將影響到年終的考績獎金，少領數十萬元；另外也會影響未來升遷的可能性。

對於法務部的做法，法界人士均表贊同。一位不具名的檢察官指出，以往法務部很少更動年度考績的核定結果，但這次卻破紀錄一次更改3名檢察官的考績，可見法務部是「玩真的！」會讓基層檢察官更加注重言行。此外，也有律師認為，檢審會二度覆核的結果都一樣，最後還是要靠法務部下重手，這代表前階段的監督審查有問題，不能每次都靠法務部作最後把關，檢察機關內部也需有自覺。