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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

徐弘儒／小心環保蟑螂入侵家園

▲人間天堂變這樣！　峇里島宣布進入「垃圾緊急狀態」。（圖／CFP）

▲有些不法集團以「先租後棄」方式進行環保犯罪，任意傾倒廢棄物，污染環境。（圖／CFP）

各地陸續發現非法棄置廢棄物案件增多，舉凡林地、工地、河川地、空地甚至閒置廠房，都成為廢棄物遭惡意傾倒的地點，有些不法集團更以「先租後棄」方式進行環保犯罪。先僱用人頭向不知情地主承租土地或廠房，再指派大貨車或曳引車司機從各處非法收受廢棄物，利用無人發現之際，載運至承租之廠房、土地，並由現場人員操作機具進行堆高棄置，以利大量堆放堆滿倉庫、土地，待出租人發現，承租人早已失去聯絡，此種不法犯罪有媒體稱之為「租霸集團」或「環保蟑螂」、「環保流氓」等。

根據檢警調偵辦及環保主管機關稽查發現，不法棄置之廢棄物包含：廢電線電纜、電子五金、塑膠混和物、泡棉、塑膠粒、木材、磚塊、混凝土、石棉板、橡膠、污泥、一般垃圾、爐渣及不明粉末等大量之一般及有害事業廢棄物。若委託合法業者清除處理，清除處理費用保守估計一般事業廢棄物為每公噸5,000元；有害事業廢棄物（廢液、固體）每公噸分別為21,000元、18,000元，以查獲的處所每處動輒遭棄置上百或上千公噸的廢棄物，清除處理費用隨便也要上看數百萬甚至上千萬元。

此類犯罪，不僅地主自身家園遭人破壞求助無門，更造成環境生態嚴重污染，戕害周邊居民健康，且地主若無力清除，為避免污染擴大又由環保機關先代為清除，而形成他人犯罪卻由全民埋單之不公平現象。

在此呼籲，地主出租前應確認承租用途，出租後亦要多加巡視，以善盡管理注意義務，若知情則成為不法集團之共犯，將依違反《廢棄物清理法》追究刑責；縱不知情，事後亦須擔負清除處理義務，切勿一時貪圖租金小利而因小失大。

另外，循非法管道或委託不明人士清除處理廢棄物，若遭查獲，除要面對刑責外，更可能因此被扣押公司資產。一般民眾若發現周遭環境疑似有棄置廢棄物之情事，請勇於向檢、警、調、環保單位檢舉，全民共同維護美麗家園，確保環境永續發展。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

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