陳惠敏／監所制度大異動　超前部署社安網

今年台北電影節有一部短片《主管再見》，描述3位在少觀所成了室友的少年YAMAHA、荃仔和弟弟仔，各自遭遇不一，適應監所生活的方式也不同，但慢慢地關係愈來愈好、感情日深。其中一直想要照顧大家的老大YAMAHA，在某次監所春節聯歡活動的場布時，主管問他，「你是第幾次進來了？」，「 第三次」YAMAHA答。主管接著指著前方一位正在搬桌子的年長收容人說：「你以後要變成這樣嗎？你要在監所裡來來去去到老嗎？」

2019年可說是矯正機關大幅度改革的關鍵年，首先是在2019年6月19日公布施行的新版《少年事件處理法》、2020年1月15日公布施行的新版《監獄行刑法》及《羈押法》，從表到裡全面翻修。

調整勞作金設外部視察

3部法令為充裕部署時間，分列出日出條款。《監獄行刑法》及《羈押法》將於7月15日正式上路，法務部近幾個月來，密集研修或新擬幾十個相關授權辦法，陸續公告中。這可說是監獄改革的重要一步，而監獄改革的目的，就是為了要回應像是YAMAHA的迴旋處境，不讓一張標籤就命定預示了還沒開始的未來，讓失望變成了命運的主調。

事實上，讓監所真正能發揮所宣稱的「矯正」功能，讓犯錯且已付出代價的人，能在服完刑期之後得重新回到社會生活，這就是設立監獄最大的目標。這其實是要做出很多準備的，剝奪其自由、維持監所秩序，只是其中一小部分（但幾乎已耗費所有監所運作的力氣），監所需要提供收容人回到社會的各種必備技，社交能力也好、人際互動也好、勞動技術也好，讓收容人在離開監所後真正走得回還待得住社會，就必須培養其能力且懂得自尊而敬人。我們才能將曾有收容人身分者，從視為閃避的潛在地雷，變成是社會的積極成員。

▲讓犯錯且已付出代價者在服完刑期後重新回到社會生活，才是設立監獄最大的目標。（圖／視覺中國CFP）

這次《監獄行刑法》和《羈押法》大幅修動，尤其是包括戒護（戒具使用）、作業（調整分配比例）、給養、衛生醫療、接見通信、申訴、假釋等，都做了調整，特別是以往「按慣例」的部分，明訂可遵循的執行標準，這不只對收容人來說是，對監所的管理人員來說，也有所依循。在此，僅提出3項來跟大家說明：

首先是，調整作業賸餘分配。監所收容人勞作金偏低，每月收入可能從200元、300元到2萬元、3萬元不等，直接影響了在監日常生活（是的，監所裡的用品和飲食仍然是要自己買的，沒有免錢飯這種事），監察院也曾正式提出調查報告，要求改善。因此，作業賸餘分配將勞作金從原37.5％調整到60％，且若為羈押被告則不扣除原12.5％的犯罪被害人補償費用（違反無罪推定）。

再者，設置了獨立的外部視察小組。小組能就監獄運作及受刑人權益進行視察，監所工作人員的工作條件及環境也包含在內，還可不定期入監所調查及訪談，並應每季做成報告。監所關注小組曾四度舉行民間的監所踏訪行動，即是透過實際到訪來隨時修正監所最新問題和提出建言。因此，我們非常樂見外部視察小組的成立，也呼籲具有各方面專長的朋友，主動自薦加入小組，用具體的行動來促成改變。

確立申訴制度及其救濟

最後，明確申訴管道、流程及其救濟。在《監獄行刑法》第93條到第114條明確規範了申訴的提出、處理時間、條件等，並由監所審議小組來專責處理申訴案件，最後亦可進入行政訴訟程序。

從事監所相關議題的民間團體其實常常收到來自監所收容人的來信，裡頭有各式各樣的申訴案件，然而當我們真正造訪監所時，經常得到的答案是溝通管道暢通、沒有申訴案件。因此這次能夠確立申訴制度，可說是往前跨出了很大的一步。相關包括民間司改會、法律扶助基金會等，也都是收容人在遇有申訴案件疑慮時可以詢問的單位。（本文經作者同意，轉載自《蘋果日報》）

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●陳惠敏，監所關注小組理事長。以上言論不代表本公司立場。