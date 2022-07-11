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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

城市發展停滯太久？黃珊珊酸陳時中：隔行如隔山　「沒花時間認識台北」

▲台北市副市長黃珊珊赴議會進行專案報告，說明行政不中立爭議。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

各政黨積極佈局年底縣市長、議員選戰，民進黨選對會10日建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長，陳時中則首次開砲「城市的發展已經停滯太久」。有意參選的台北市副市長黃珊珊11日回應，陳時中應該是隔行如隔山，還沒花時間好好認識這座城市，也歡迎陳時中與國民黨台北市長參選人蔣萬安一同參與城市博覽會。

黃珊珊11日中午於臉書表示，指揮中心指揮官陳時中變成「政治候選人」的第一天，提到了「台北市停滯太久」，讓她感到相當遺憾，「我想應該是隔行如隔山，還沒花時間好好認識這座城市。​」

黃珊珊提及，​台北市的社宅數量、雙語教育口碑、「酷課雲」線上教學系統在疫情期間使用率、招商成果、還債數字等都是全台第一，且宜居城市及智慧城市排名全球名列前茅，​絕大多數的客觀指標，在台北市政府8萬名公務員的努力下，不只領先全台，更是在亞洲城市名列前茅。​

黃珊珊指出，藍綠也曾輪流執政這座城市，他們可以輕易的用各種負面言論否定台北市進步，但這些負面言論掩蓋不住的是，這些進步指標，在過去8年來的表現更加突出。​

最後，黃珊珊反擊，「要誠摯的邀請阿中部長 aka 指揮官 aka 政治候選人」，以及已宣布參選的蔣萬安，在今年8月27日至9月11日參觀台北城市博覽會，看看這座城市的進步，了解台北的未來。

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