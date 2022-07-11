2年前被問到是否參選　陳時中說「討厭吃碗內看碗外」

▲衛福部長陳時中 。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨選舉對策委員會10日拍板，徵召衛福部長陳時中參選台北市長。回頭看兩年前，新冠肺炎肆虐之際，由陳時中所領軍的中央流行疫情指揮中心成功擋下第一波病毒攻擊，也讓他的聲勢水漲船高。當時被問到是否會投入選舉，陳時中還說，自己任內有許多要推動的政策，「不喜歡吃碗內看碗外」，如今則正式披上綠營戰袍，迎戰九合一。

陳時中2020年曾接受《鄭知道了》專訪，當時他人氣正旺，眼見台灣疫情緩和，推出了「防疫新生活運動」，到全台各處推廣觀光。面對外界頻頻點名為2022選舉的可能人選，陳時中強調，自己還有很多任務，除了疫情之外，還有健保、長照、社會安全網等，「不喜歡吃碗內看碗外」，並強調這句話不只要求自己，也會拿來告誡從事政治的朋友，事情還是要一件一件去做好。

儘管這段期間陳時中不認參選說法，但傳言始終不斷。兩年後，台灣本土疫情爆發，綠營九合一雙北佈局上一度卡關，如今終於定案，民進黨最終仍決定由陳時中出選，最快在中執會正式提名後，17日全國黨代表大會預計可以一起參加各縣市長參選人的聯合造勢活動。

對於獲得徵召，陳時中發出聲明提及，「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣。」台北是他的家，他生在這裡、長在這裡，也住在這裡，「我對台北市有深厚的感情，我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展已經停滯太久。請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好。」