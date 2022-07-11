撞擊畫面曝！內湖貨車突逆向「衝進公車站」　站牌路樹倒一片

記者黃彥傑、黃資真／台北報導
台北內湖區今（11）早10時許發生貨車衝撞公車站意外！駕駛39歲董姓男子突然逆向擦撞公車後，撞進對向的公車停靠站，造成公車站牌與路樹皆被撞倒，公共垃圾桶也遭壓扁，事後駕駛自行下車，並無大礙。警方初步調查發現男子並無酒駕情形，疑似因精神不濟導致車禍，詳細肇事原因還有待進一步釐清。
▲台北內湖區瑞光路稍早一台貨車逆向撞進公車站。（圖／記者黃彥傑翻攝）
▲小貨車車頭撞毀。（圖／記者張君豪翻攝）
▲▼公有垃圾桶遭壓扁，路樹也被撞倒。（圖／記者黃彥傑翻攝）
記者黃彥傑、黃資真／台北報導
台北內湖區今（11）早10時許發生貨車衝撞公車站意外！駕駛39歲董姓男子突然逆向擦撞公車後，撞進對向的公車停靠站，造成公車站牌與路樹皆被撞倒，公共垃圾桶也遭壓扁，事後駕駛自行下車，並無大礙。警方初步調查發現男子並無酒駕情形，疑似因精神不濟導致車禍，詳細肇事原因還有待進一步釐清。
▲台北內湖區瑞光路稍早一台貨車逆向撞進公車站。（圖／記者黃彥傑翻攝）
▲小貨車車頭撞毀。（圖／記者張君豪翻攝）
▲▼公有垃圾桶遭壓扁，路樹也被撞倒。（圖／記者黃彥傑翻攝）
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