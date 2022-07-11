撞擊畫面曝！內湖貨車突逆向「衝進公車站」　站牌路樹倒一片

台北市內湖區有名的「東湖嘟嘟」10日驚傳去世消息，有網友在「我是東湖人」地方社團PO出消息，表示嘟嘟被車子撞死了，希望認識嘟嘟主人的朋友可以通知一下。此消息一傳出，許多喜愛嘟嘟的粉絲朋友超心碎，心疼乖巧的嘟嘟一直活在危險之中，也希望牠下輩子別再當狗狗了。