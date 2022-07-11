陳時中選市長！他氣炸列出「8責任全部沒扛」：你愛權力

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中10日宣布，代表民進黨競選台北市長，消息曝光引發外界熱議。對此，台北市議員侯漢廷點出8點陳時中未負的責任，氣得1直批，「請問至今七千條人命責任誰來扛？」

台北市議員侯漢廷10日晚間在臉書發文表示，請問至今七千條人命責任誰來扛？陳時中參選台北市長，說「責任來，我就扛」，要參選延續政治生命就扛責任。

▲蘇貞昌、陳時中今悼念安倍晉三 日台交流協會。（圖／記者屠惠剛攝）

針對陳時中參選台北市長，侯漢廷細述疫情期間種種案例：

1、去年8月前不做入境普篩，你沒責任

2、去年不給機師優先打疫苗，你沒責任

3、去年三級警戒八百條人命，你沒責任

4、去年疫苗要靠郭台銘台積電，你沒責任

5、今年3月24日決定不打兒童疫苗，你沒責任

6、台灣防疫被評吹牛全球倒數第二，你沒責任

7、小吃店電玩店假快篩禍亂全台，你沒責任

8、連續兩年在疫情來臨之前，快篩、病床、疫苗、藥物、HFNC全準備不足，你沒責任

▲陳時中確定參選北市長。（圖／翻攝陳時中臉書）

侯漢廷認為，在毫無準備下，開放共存，讓醫護崩潰、人民哀嚎，兩萬人中重症、近七千人喪生，家庭天人永隔、你沒責任，結果要當台北市長，你就願意扛責任。

侯漢廷感嘆，太多事情，你說你負責，又不道歉又不下台，既無反省更無愧疚，對人民死傷未曾哀悼。莫非在陳時中在民進黨支持者眼中，兩萬人中重症七千人死亡都是倒楣，政府沒一點責任？你愛人民？你愛權力！



