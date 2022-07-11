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陳時中守台灣2年「10大防疫金句」連發！這1句網友拳頭硬了

▲▼衛福部長陳時中視察中央興辦文山景美社會住宅預定地。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中於10日陪同行政院長蘇貞昌視察景美社宅，被外界視為起手式。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

衛福部長陳時中10日宣布，將代表民進黨競選台北市長，並稱自己對台北市有深厚的感情，「也知道這個城市的發展，已經停滯太久」。疫情延燒至今已經進入第3年，每日下午2點的疫情記者會由陳時中主持，不過部長常常語出驚人，成為眾人熱議的話題，《ETtoday新聞雲》帶大家回顧阿中部長的10大金句。

「粗暴言論，大可不必」

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當時因中央與地方公布的醫院空床數不同，讓柯文哲怒嗆中央「腦袋裝水泥」、「病歷早就砸過去」；陳時中對此回應，「不應用粗言論來回應，這樣大可不必」。此話一出，掀起網友一波模仿潮，還做成各種搞笑kuso哏圖。

「3+11，我負責」

面對立委質詢「3+11政策」以及「沒有會議紀錄」，讓陳時中三度喊話「我負責」；只不過，此話就讓不少網友調侃，「用嘴巴負責任」、「扛得起嗎？700多條人命（2021年）」。

「人與人的連結」

2021年萬華茶室爆發群聚感染，蘆洲前獅子會長與萬華茶室女友親密接觸，陳時中受訪時表示，在蘆洲的病例，與萬華區個案「有人與人的接觸」，用婉轉的詞語形容情慾流動，不直接說破，反而增添許多想像空間。

「校正回歸」

2021年5月22日，陳時中在疫情記者會上首度提到「校正回歸」，引起許多網友討論。陳時中解釋，過去也有這樣的作法，是為了要反應正確的疫情趨勢。針對「校正回歸」被質疑是「蓋牌」，陳時中說，「這是掀牌吧」，把事實顯露出來，讓大家看出每個時期發生的病例數，絕非蓋牌。

「不要太不滿」

2021年華航印尼籍機師確診新冠肺炎，曾到過台北清真寺，台科大65名外籍生曾與該名染疫機師同場，30日前都不能進校園。台北市副市長黃珊珊表示，這件事看新聞才知道，「很shock」，很不可思議北市府完全沒接到通報。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則說，台科大部分都是自主健康管理，基本上防疫是中央跟地方在互相合作，「請副市長不要太不滿」。 

▲▼陳時中參選台北市長。（圖／翻攝陳時中臉書）

▲陳時中參選台北市長。（圖／翻攝陳時中臉書）

「我就不能說錯一句話嗎？」

時代力量立委陳椒華批判，指揮中心放寬3+11造成疫情破口，至今卻未見相關會議紀錄，指揮中陳時中還曾經聲稱，決策會議是由副指揮官陳宗彥主持。對此，陳時中不滿回應，「我就承認我講錯了，我都不能講錯一句話」，而且他沒有要掩蓋什麼。

「微解封」

指揮中心去年7月宣布延長全國疫情警戒第三級，但部分場所「微解封」，這種介於二級警戒、三級警戒之間的做法，引起許多網友不滿，「又玩文字遊戲」、「說真的，等於沒解，說好玩的」；還有網友嗆，是為了方便甩鍋，「這樣就可以檢討人民和店家，不會檢討政策了」。

「要怪，就怪病毒吧！」

居家隔離3+4新制上路，基層防疫人員抱怨準備不足，指揮中心指揮官陳時中為此道歉，直言防疫期間每一樣動作都來得很快很急，下一句語出驚人表示「要怪，就怪病毒吧！」眾人一聽拳頭硬了，遭到大批網友砲轟。

「自主應變」

記者會中有記者提問，新北市有民眾快篩呈現陽性，但是等了4天都沒有收到衛生單位通知隔離，面對這樣的情況，家中環境又無法一人一室，擔心會傳染給家人，遇到這樣的情況該如何解決？

陳時中回應，確診者在等待衛生單位通知之前，盡量在家中一人一室隔離，同住家人雖尚未被匡列，但屬於親密接觸者，也盡量不要有太多活動。然而，最近疫情升溫，尤其是新北市個案增加快速，盡量做好居家照護，衛生單位來不及通知，或是稍微延誤時，民眾可以在家「自主應變」，靜候通知。

「丟鑰匙取藥」

居家照護啟動後，確診者生活中有許多須出門處理的事情，都必須暫時中止，就連藥品需求也要求助藥局藥師協助，有民眾擔心老舊公寓無管理員、也無對講機可開門，恐難以取得藥物。指揮中心指揮官陳時中則稱，遇到這種狀況「或許可把鑰匙丟下樓」，引來眾多網友開酸。

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