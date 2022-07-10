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新北中和玉山僑舍揭牌儀式　侯友宜盼海外僑生愛上臺灣

▲中和玉山僑舍揭牌儀式 侯友宜盼僑生愛上臺灣。（圖／新北市教育局提供）

▲新北中和玉山僑舍揭牌儀式。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（10）日受玉山僑舍聯盟邀請，出席座落於中和的玉山僑舍揭牌儀式，他表示，新北市幅員廣闊，聚集來自各地的人口，形成多元文化，感謝玉山僑舍聯盟提供僑生培訓課程及輔導關懷系統等豐富資源，協助僑生融入臺灣生活及就業，並培育將來能接軌國際的優秀人才。

▲中和玉山僑舍揭牌儀式 侯友宜盼僑生愛上臺灣。（圖／新北市教育局提供）

侯友宜感謝玉山僑舍聯盟對協助僑生融入臺灣生活所做的努力，目前玉山橋舍以服務大專院校為主，侯市長期許未來能與新北市開辦產學合作僑生專班的莊敬高職合作，提供僑生在生活上大小事的關心，盼僑生在新北能夠找到學習的熱忱、在這塊土地上感到驕傲，進而愛上臺灣，願意定居下來，成為我國接軌國際的一股新力量。

教育局表示，新北市推動國際教育不遺餘力，今年已媒合永平高中等8校與6所國外僑校締結國際數位學伴，透過線上及書信交流介紹彼此文化。期待疫情趨緩能實體互訪，增進學生國際視野，並讓海外僑生認識臺灣文化。未來將鼓勵高中職產學合作的僑生專班媒合各界資源，為新北企業及早培育優秀的國際人才。

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