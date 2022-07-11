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虎頭蜂行為怪異！　他動手術從屁股抽出2隻「白肥寄生蟲」

▲▼虎頭蜂行為怪異，他動手術從屁股抽出2隻「白肥寄生蟲」。（圖／翻攝YouTube）

▲虎頭蜂體內藏了2隻寄生蟲。（圖／翻攝YouTube）

記者張靖榕／綜合報導

寄生蟲無處不在，日本一名昆蟲愛好者日前發現一隻虎頭蜂的行為怪異，懷疑牠身上長了寄生蟲，捉來後真的從屁股後方發現至少2隻又白又肥的寄生蟲藏在虎頭蜂體內，於是他用鑷子為虎頭蜂展開一場手術。

昆蟲愛好者エビラモスラ（Ebira Mosura）輕輕抓住虎頭蜂的尾部，將鑷子伸進尾部體內，夾住寄生蟲的一端後，開始將寄生蟲拉出，隨後一隻又肥又形狀怪異的白黃色寄生蟲就從虎頭蜂體內脫離，體型甚至相當於一隻虎頭蜂的長度。

Mosura接著夾出另一隻寄生蟲，虎頭蜂同時也在不斷彎曲身體，除了排斥寄生蟲外，也試著想用嘴部咬Mosura，但Mosura全程都沒戴手套也不感到緊張，手法想當嫻熟。

▲▼虎頭蜂行為怪異，他動手術從屁股抽出2隻「白肥寄生蟲」。（圖／翻攝YouTube）

▲寄生蟲透過控制虎頭蜂行為，方便自己與同類交配。（圖／翻攝YouTube）

Mosura表示以前曾在大黃蜂身上見過類似行為，雖然不是這方面專家，但也具備足夠完成這件事的知識，完事後也將虎頭蜂放生，並把寄生蟲那去餵給寵物青蛙吃。

這隻虎頭蜂身上的寄生蟲為雌性的捻翅蟲，牠們一生多寄生於其他昆蟲宿主體內，並透過控制宿主離開群居環境，棲息在植被上，讓自身能夠與其他同類交配。

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