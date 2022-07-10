快訊／日本首位漫畫家國會議員誕生　《純情房東俏房客》赤松健當選

▲赤松健代表作包括《純情房東俏房客》、《魔法老師》等。（圖／翻攝自推特／@KenAkamatsu，下同）
中央社
著有《電腦情人夢》、《魔法老師》等作品的漫畫家赤松健參選日本第26屆參議院選舉，今晚開票結果他在比例區確定當選，成為日本首位漫畫家國會議員。
日本參議院選舉今天舉行投開票，投票時間於晚間8時（台灣時間7時）截止後立即開票。開票不久，日本放送協會（NHK）立刻在螢幕上顯示54歲的赤松健確定當選。
赤松是執政黨自民黨推出的這次參議院選舉比例區（改選席次50席）的候選人。他在得知當選後，接受多家日媒採訪。
他表示，前首相安倍晉三8日遭槍擊，發生了這種以暴力封殺言論的事是絕對不能被容許的。他對此事做最嚴厲的譴責，同時也祈求安倍在天之靈安息。
他說，自己當選就是意味著第一位漫畫家國會議員誕生，日本將會改變。現在日本的漫畫、動畫、遊戲在世界非常受支持，自己身為創作家，很想推動和平外交，將動漫、遊戲作為產業加以培育。
赤松在這次選戰的政見是「表現的自由」、「著作權法的整備」、「海盜版對策」，他希望以國會議員的立場強力推動他的主張，藉由漫畫把國會的動態透過推特做介紹。他還期待實現大家都能快樂參與的政治，也希望進行漫畫外交、動畫外交，利用自己在海外的高知名度傳達動漫的美妙。
赤松是東京都東久留米市人，出生於愛知縣名古屋市。從高中開始確立創作的志向，憑著短篇漫畫「短暫夏季的KIDS GAME」獲得講談社頒發的新人獎，正式成為漫畫家。他的漫畫作品「純情房東俏房客」大受歡迎。
▲赤松健。（圖／翻攝自kenakamatsu.jp）
赤松去年12月16日在推特（Twitter）宣布，將接受自民黨推薦投入第26屆參議院選舉；目的是反抗目前動漫領域過度限制的表現手法。他今年3月在東京都秋葉原開設個人工作室「赤松健事務所」，一樓擺設作畫器材及平面顯示器，顯示創作過程與政治理念；2樓展示漫畫原稿，外牆招牌圖案是他的4大漫畫作品女主角。
#おすすめ漫画#ラブひな#赤松健— マンガで会いましょう＠マンガにおぼれる～おすすめマンガ～ (@manganioboreru) July 10, 2022
赤松健さんが参議院議員の当選確実となりました。
マンガの海賊版対策などに取り組むとのことで頑張っていただきたいと思います。
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I get a sample of Negima vol.36 !由 Ken Akamatsu 發佈於 2011年11月15日 星期二
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