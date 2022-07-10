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快訊／日本首位漫畫家國會議員誕生　《純情房東俏房客》赤松健當選

▲▼赤松健。（圖／翻攝自推特／@KenAkamatsu）

▲赤松健代表作包括《純情房東俏房客》、《魔法老師》等。（圖／翻攝自推特／@KenAkamatsu，下同）

中央社

著有《電腦情人夢》、《魔法老師》等作品的漫畫家赤松健參選日本第26屆參議院選舉，今晚開票結果他在比例區確定當選，成為日本首位漫畫家國會議員。

日本參議院選舉今天舉行投開票，投票時間於晚間8時（台灣時間7時）截止後立即開票。開票不久，日本放送協會（NHK）立刻在螢幕上顯示54歲的赤松健確定當選。

赤松是執政黨自民黨推出的這次參議院選舉比例區（改選席次50席）的候選人。他在得知當選後，接受多家日媒採訪。

他表示，前首相安倍晉三8日遭槍擊，發生了這種以暴力封殺言論的事是絕對不能被容許的。他對此事做最嚴厲的譴責，同時也祈求安倍在天之靈安息。

他說，自己當選就是意味著第一位漫畫家國會議員誕生，日本將會改變。現在日本的漫畫、動畫、遊戲在世界非常受支持，自己身為創作家，很想推動和平外交，將動漫、遊戲作為產業加以培育。

▲▼赤松健。（圖／翻攝自推特／@KenAkamatsu）

赤松在這次選戰的政見是「表現的自由」、「著作權法的整備」、「海盜版對策」，他希望以國會議員的立場強力推動他的主張，藉由漫畫把國會的動態透過推特做介紹。他還期待實現大家都能快樂參與的政治，也希望進行漫畫外交、動畫外交，利用自己在海外的高知名度傳達動漫的美妙。

赤松是東京都東久留米市人，出生於愛知縣名古屋市。從高中開始確立創作的志向，憑著短篇漫畫「短暫夏季的KIDS GAME」獲得講談社頒發的新人獎，正式成為漫畫家。他的漫畫作品「純情房東俏房客」大受歡迎。

▲▼赤松健。（圖／翻攝自kenakamatsu.jp）

▲赤松健。（圖／翻攝自kenakamatsu.jp）

赤松去年12月16日在推特（Twitter）宣布，將接受自民黨推薦投入第26屆參議院選舉；目的是反抗目前動漫領域過度限制的表現手法。他今年3月在東京都秋葉原開設個人工作室「赤松健事務所」，一樓擺設作畫器材及平面顯示器，顯示創作過程與政治理念；2樓展示漫畫原稿，外牆招牌圖案是他的4大漫畫作品女主角。

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Ken Akamatsu 發佈於 2011年11月15日 星期二

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